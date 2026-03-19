وسط الحصار الاقتصادي الأميركي.. ناقلة نفط روسية تتجه إلى كوبا

تتجه مئات الآلاف من براميل الروسي إلى كوبا، وفقًا لبيانات تتبع الملاحة البحرية، في ظل معاناة من انقطاع الكهربائي نتيجة الحصار الاقتصادي الأميركي، وتهديدات بالسيطرة عليها.

وقالت شركة "كيبلر" لتحليلات الملاحة البحرية إن ناقلة النفط الروسية "أناتولي كولودكين"، الخاضعة للعقوبات، حمّلت 730 ألف برميل من النفط الخام في ميناء بريمورسك الروسي في 8 آذار، وكانت يوم الأربعاء الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش في شرق المحيط الأطلسي متجهة إلى كوبا، وفقا لما ذكرته صحيفة الغارديان .



وأظهرت بيانات الشركة أن السفينة التي ترفع الروسي، والتابعة لشركة الشحن الحكومية الروسية "سوفكومفلوت"، كان من المقرر أن تُفرغ حمولتها في محطة ماتانزاس النفطية شمال الجزيرة حوالي 23 آذار.



أعلن يوم الاثنين أنه يتوقع أن يحظى "بشرف الاستيلاء على كوبا"، مدعياً أنه يستطيع فعل "أي شيء يريده" وسط مفاوضات أميركية مع هافانا بشأن مستقبل البلاد.



وتسعى إلى تكثيف الضغط على كوبا، خصمها اللدود، منذ اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في يناير. ومنذ ذلك الحين، قطع ترامب شحنات النفط الفنزويلي إلى كوبا، وهدد بفرض رسوم جمركية على أي دولة تبيع النفط إلى كوبا، مصرحاً بأن كوبا لن تتلقى "المزيد من النفط أو الأموال" نتيجةً لأفعاله.