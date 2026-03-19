تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

وسط الحصار الاقتصادي الأميركي.. ناقلة نفط روسية تتجه إلى كوبا

Lebanon 24
19-03-2026 | 03:45
A-
A+
وسط الحصار الاقتصادي الأميركي.. ناقلة نفط روسية تتجه إلى كوبا
وسط الحصار الاقتصادي الأميركي.. ناقلة نفط روسية تتجه إلى كوبا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تتجه مئات الآلاف من براميل النفط الروسي إلى كوبا، وفقًا لبيانات تتبع الملاحة البحرية، في ظل معاناة الجزيرة من انقطاع التيار الكهربائي نتيجة الحصار الاقتصادي الأميركي، وتهديدات دونالد ترامب بالسيطرة عليها.
وقالت شركة "كيبلر" لتحليلات الملاحة البحرية إن ناقلة النفط الروسية "أناتولي كولودكين"، الخاضعة للعقوبات، حمّلت 730 ألف برميل من النفط الخام في ميناء بريمورسك الروسي في 8 آذار، وكانت يوم الأربعاء الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش في شرق المحيط الأطلسي متجهة إلى كوبا، وفقا لما ذكرته صحيفة الغارديان البريطانية.

وأظهرت بيانات الشركة أن السفينة التي ترفع العلم الروسي، والتابعة لشركة الشحن الحكومية الروسية "سوفكومفلوت"، كان من المقرر أن تُفرغ حمولتها في محطة ماتانزاس النفطية شمال الجزيرة حوالي 23 آذار.

أعلن ترامب يوم الاثنين أنه يتوقع أن يحظى "بشرف الاستيلاء على كوبا"، مدعياً أنه يستطيع فعل "أي شيء يريده" وسط مفاوضات أميركية مع هافانا بشأن مستقبل البلاد.

وتسعى الولايات المتحدة إلى تكثيف الضغط على كوبا، خصمها اللدود، منذ اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في يناير. ومنذ ذلك الحين، قطع ترامب شحنات النفط الفنزويلي إلى كوبا، وهدد بفرض رسوم جمركية على أي دولة تبيع النفط إلى كوبا، مصرحاً بأن كوبا لن تتلقى "المزيد من النفط أو الأموال" نتيجةً لأفعاله.
الولايات المتحدة

دونالد ترامب

البريطانية

البريطاني

الجزيرة

دونالد

التيار

ترامب

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24