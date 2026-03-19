عربي-دولي
غولان يحذر من وهم حكومة نتنياهو.. وهذا ما قالع عن "حزب الله"
Lebanon 24
19-03-2026
|
04:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
انتقد
رئيس حزب
الديمقراطيين
الإسرائيلي
يائير غولان، نهج الحكومة
الإسرائيلية
في إدارة الحرب ضد "
حزب الله
"، محذرا من "وهم خطير" تروجه الجهات الرسمية.
وقال غولان في تصريح من الحدود الشمالية مع
لبنان
إنه "في الأسبوعين الأخيرين، قام الجيش الإسرائيلي بضرب "حزب الله" بقوة غير مسبوقة. الإنجازات العسكرية هائلة، وهي نتيجة لشجاعة وتضحية مقاتلينا. الحكومة الإسرائيلية تبيع للجمهور وهما خطيرا، وكأن القوة العسكرية وحدها يمكنها تفكيك "حزب الله" وضمان الأمن في
الشمال
".
وأضاف: "الحقيقة المهنية، وأنا أؤكد، المهنية، واضحة لكل من أدار أنظمة عسكرية. القوة العسكرية هي وسيلة وليست هدفا. من يدير الدولة اليوم نسي ما يفهمه كل قائد ومقاتل بجسده".
وشدد على أن "الحروب لا تنتصر فقط من خلال فوهات البنادق. تسوية حقيقية، تضمن الأمن لأجيال، هي دائما نتيجة لمزيج دقيق بين قوة عسكرية مثبتة وتسوية سياسية ناجحة". (روسيا اليوم)
