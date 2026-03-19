ويتكوف يرتب لمكالمة بين ترامب وأمير قطر

كشف تقرير لموقع "أكسيوس" الإخباري، أن مبعوث ستيف ويتكوف يعمل على ترتيب مكالمة بين الرئيس الأميركي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، بعد الضربات على منشأة غاز في قطر.





وشنت هجوما على منشأة غاز في منطقة رأس لفان القطرية، بعد تعرض منشأة الطبيعي لديها لهجوم إسرائيلي.



وأعلنت شركة قطر للطاقة، الأربعاء، وقوع "أضرار جسيمة" من جراء هجمات صاروخية إيرانية استهدفت رأس لفان، قبل أن تؤكد الخميس السيطرة على جميع الحرائق في المنطقة.

وبعد الضربة الصاروخية الإيرانية، تواصل مسؤولون قطريون مع ويتكوف وقادة القيادة المركزية الأمريكية ومسؤولين كبار آخرين في إدارة ، مطالبين بمعرفة ما إذا كانت على علم مسبق بالضربة ، وفقا لما قاله مصدر مطلع لـ"أكسيوس".



وأفاد المصدر أن ويتكوف أجرى اتصالات عديدة مع مسؤولين قطريين في محاولة لترتيب اتصال عاجل بين ترامب وأمير قطر.