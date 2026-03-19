مسؤول إسرائيلي: الحرب دخلت مرحلة جديدة

فيما تتواصل حرب في يومها العشرين وتتفاقم تداعياتها على المنطقة، تصاعدت وتيرة القصف على إيران، وكذلك وتيرة إطلاق الصواريخ والمسيرات على ودول الجوار، سيما بعد الهجوم على حقل للغاز في إيران.



وفي السياق، كشف مسؤول إسرائيلي أن الحرب مع إيران دخلت مرحلة جديدة وقد تستمر أسابيع إضافية، بحسب ما نقلت عنه وكالات أنباء دون ذكر اسمه.

وقد جاء هذا التصريح بالتزامن مع إعلان المتحدث باسم الجيش في منشور على "إكس" أنه ولأول مرة يهاجم الجيش الإسرائيلي أهدافاً في شمال إيران.



وتخالف تصريحات المسؤول الإسرائيلي تصريحات رئيس مجلس النواب الأميركي بأن المهمة في إيران تقترب من نهايتها. (العربية)