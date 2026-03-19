حزب الله العراقي: نتعهد وقف استهداف سفارة أميركا في بغداد "لـ5 أيام" بشروط

تعهدت كتائب الموالية لإيران فجر الخميس، وقف استهداف السفارة الأميركية في بغداد "لمدة خمسة أيام" بموجب شروط، في وقت قُتل عنصران في هيئة الحشد الشعبي في ضربتَين على محافظتَي نينوى وصلاح الدين في شمال البلاد، وفق الحشد الذي نسب الهجوم إلى وإسرائيل.



ولم ترصد أي هجوم بمسيّرة أو صواريخ على السفارة الأميركية ليل الأربعاء الخميس.

وامتدت الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على في 28 فبراير، إلى العراق حيث تتعرّض مقار لفصائل مسلحة موالية لطهران لغارات، وتستهدف هجمات إيرانية مصالح أميركية ومجموعات كردية معارضة في شمال البلاد.وتتبنى فصائل عراقية موالية لإيران منضوية ضمن ما يُعرف ب" الإسلامية في العراق"، يوميا هجمات بمسيّرات وصواريخ على "قواعد العدو" في العراق والمنطقة، من دون أن تحدد أهدافها في معظم الأحيان.والخميس، قال أبو مجاهد العسّاف المسؤول الأمني في كتائب حزب الله، إحدى أبرز هذه الفصائل، إنّ إمينها العام "أصدر أوامره بإيقاف استهداف السفارة الأميركية في بغداد لمدة خمسة أيام".وأشار في بيان إلى أنه يجب "على فترة التوقف أن تتزامن مع الشروط الآتية: كفّ يد عن تهجير وقصف الضاحية في ، والالتزام بعدم قصف المناطق السكنية في بغداد والمحافظات، وسحب عناصر (وكالة المخابرات المركزية CIA) من محطاتهم وإيقافهم داخل السفارة".وأكّد أنه "في حال عدم العدو، سيكون الرد مباشرا، وبشكل مركز مع رفع وتيرة الضربات بعد انتهاء المدة".وفي الأيام الأخيرة، تعرّضت سفارة في بغداد ومركز الدعم اللوجستي التابع للسفارة في مجمع مطار بغداد الدولي، لعدّة هجمات بمسيّرات وصواريخ، اعترضت الدفاعات الجوية معظمها.