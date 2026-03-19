الصين: قتل علي لاريجاني "غير مقبول"

قالت ، الخميس، إنّ قتل أمين للأمن القومي علي لاريجاني في ضربة إسرائيلية، وقتل أي زعيم إيراني آخر "أمر غير مقبول"، مجددة دعوتها إلى وقف فوري لإطلاق النار.



وقال المتحدث باسم لين جيان "لطالما عارضنا استخدام القوة في العلاقات الدولية"، مضيفاً أنّ "الأعمال التي تهدف إلى اغتيال الإيرانيين ومهاجمة الأهداف المدنية غير مقبولة على الإطلاق".



يشار إلى أن كانت أكدت اغتيال لاريجاني وقائد الباسيج غلام رضا سليماني بغارات فجر الثلاثاء على . فيما ألمح إلى أن هذا الاغتيال يمثل فرصة للإيرانيين من أجل إسقاط النظام.





