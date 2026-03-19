عربي-دولي

الصين: قتل علي لاريجاني "غير مقبول"

Lebanon 24
19-03-2026 | 05:32
الصين: قتل علي لاريجاني غير مقبول
قالت الصين، الخميس، إنّ قتل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني في ضربة إسرائيلية، وقتل أي زعيم إيراني آخر "أمر غير مقبول"، مجددة دعوتها إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية لين جيان "لطالما عارضنا استخدام القوة في العلاقات الدولية"، مضيفاً أنّ "الأعمال التي تهدف إلى اغتيال القادة الإيرانيين ومهاجمة الأهداف المدنية غير مقبولة على الإطلاق".

يشار إلى أن إسرائيل كانت أكدت اغتيال لاريجاني وقائد الباسيج غلام رضا سليماني بغارات فجر الثلاثاء على طهران. فيما ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن هذا الاغتيال يمثل فرصة للإيرانيين من أجل إسقاط النظام.

