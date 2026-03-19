استهداف مروحية للحرس الثوري في همدان... إسرائيل توسّع ضرباتها الجوية

— (@AvichayAdraee) March 19, 2026

أعلن الجيش ، الخميس، أن سلاح جوه دمّر مروحية من طراز MI-17 في مطار سنندج في همدان بإيران.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، إن سلاح الجو يواصل تجريد القدرات العسكرية لسلاح الجو التابع للحرس الثوري وتوسيع التفوق الجوي في غرب .وأضاف في منشور على صفحته الموثقة في منصة (إكس) "رصدت طائرة تابعة لسلاح الجو أمس مروحية من طراز MI-17 تابعة لسلاح الجو في وقامت بإستهدافها في مطار سنندج في همدان، مرفقًا مقطعًا مرئيًا للهجوم.