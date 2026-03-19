استهداف مروحية للحرس الثوري في همدان... إسرائيل توسّع ضرباتها الجوية

#عاجل ❌سلاح الجو دمّر مروحية من طراز MI-17 في مطار سنندج في همدان
⭕️يواصل سلاح الجو تجريد القدرات العسكرية لسلاح الجو التابع للحرس الثوري الايراني وتوسيع التفوق الجوي في غرب إيران.
❌رصدت طائرة تابعة لسلاح الجو أمس مروحية من طراز MI-17 تابعة لسلاح الجو في الحرس الثوري وقامت… pic.twitter.com/jlDSIEyu9X
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 19, 2026
