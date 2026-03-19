تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

استهداف مروحية للحرس الثوري في همدان... إسرائيل توسّع ضرباتها الجوية

Lebanon 24
19-03-2026 | 05:32
A-
A+
استهداف مروحية للحرس الثوري في همدان... إسرائيل توسّع ضرباتها الجوية
استهداف مروحية للحرس الثوري في همدان... إسرائيل توسّع ضرباتها الجوية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، أن سلاح جوه دمّر مروحية من طراز MI-17 في مطار سنندج في همدان بإيران.


وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، إن  سلاح الجو يواصل تجريد القدرات العسكرية لسلاح الجو التابع للحرس الثوري الإيراني وتوسيع التفوق الجوي في غرب إيران


وأضاف في منشور على صفحته الموثقة في منصة (إكس) "رصدت طائرة تابعة لسلاح الجو أمس مروحية من طراز MI-17 تابعة لسلاح الجو في الحرس الثوري وقامت بإستهدافها في مطار سنندج في همدان، مرفقًا مقطعًا مرئيًا للهجوم.

 
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إيرانية: غارة جوية تدمر مقرا للحرس الثوري في همدان
lebanon 24
Lebanon24
19/03/2026 14:16:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني: أسقطنا مسيرة من نوع هرمس في محافظة همدان غربي البلاد
lebanon 24
Lebanon24
19/03/2026 14:16:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني: قواتنا استهدفت صباح اليوم بعدد كبير من المسيرات قاعدة الظفرة الجوية في الإمارات
lebanon 24
Lebanon24
19/03/2026 14:16:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا مراكز الجيش الأميركي بقاعدتي الظفرة والشيخ عيسى الجويتين وقاعدة الجفير البحرية
lebanon 24
Lebanon24
19/03/2026 14:16:55 Lebanon 24 Lebanon 24

افيخاي ادرعي

الحرس الثوري

الإيراني

إسرائيل

باسم ال

افيخاي

جو ال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:57 | 2026-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:36 | 2026-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:30 | 2026-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:28 | 2026-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:23 | 2026-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
07:57 | 2026-03-19
Lebanon24
07:36 | 2026-03-19
Lebanon24
07:30 | 2026-03-19
Lebanon24
07:28 | 2026-03-19
Lebanon24
07:23 | 2026-03-19
Lebanon24
07:13 | 2026-03-19
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
19:43 | 2026-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24