في ظل حرب إيران.. محادثات سلام أوكرانيا متوقفة

نقلت صحيفة إزفيستيا اليوم الخميس عن مسؤولين روس أن محادثات السلام بين وروسيا وأوكرانيا متوقفة مؤقتاً في ظل الحرب الأميركية-الإسرائيلية على .



وذكرت الصحيفة أن الكرملين أكد التوقف المؤقت، وأشار إلى أن الحرب في إيران قد تدفع كييف نحو التوصل إلى تسوية.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن المبعوث الرئاسي الروسي كيريل دميترييف سيواصل العمل في مجال الاستثمار والتعاون

الاقتصادي لكن المحادثات الثلاثية متوقفة.



ومن جانبه، أقر رئيس الوزراء البلجيكي، بارت دي ويفر، بأن " وحدها هي التي تمول الحرب في "، معتبراً، في الوقت نفسه، أن عدم مشاركة في مفاوضات التسوية أمر غير طبيعي.



وقال بارت دي ويفر للصحفيين لدى وصوله إلى قمة الاتحاد : "أوروبا، وأوروبا وحدها، هي التي تمول الحرب، من غير الطبيعي أن نمول الحرب ولا نكون حاضرين على طاولة المفاوضات".



واعتبر دي ويفر أن على الاتحاد الأوروبي "زيادة الضغط على ، ولتحقيق هذه الغاية، ينبغي على المجر" رفع حق النقض (الفيتو) عن تمويل كييف البالغ 90 مليار يورو، وكذلك عن الموافقة على حزمة العشرين ضد روسيا.



ورداً على أسئلة الصحفيين حول تصريحاته السابقة بشأن ضرورة تطبيع العلاقات مع روسيا، أشار رئيس الوزراء البلجيكي إلى أن هذه "عملية طويلة الأمد" يمكن أن تبدأ بعد إبرام اتفاقية السلام، لكن بلجيكا "تدعم بشكل كامل" في الوقت الحالي حزمة العقوبات العشرين المفروضة على روسيا.

