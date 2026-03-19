كإجراء احترازي.. العراق يمدد إغلاق أجوائه 72 ساعة

أعلنت ، الخميس، تمديد إغلاق الأجواء أمام جميع الطائرات والمغادرة والعابرة لمدة 72 ساعة، كإجراء احترازي مؤقت.



وذكر بيان لسلطة الطيران، تلقته (واع)، أنه "تقرر تمديد إغلاق الأجواء العراقية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة لمدة 72 ساعة اعتباراً من الساعة الـ12:00 ظهراً الخميس (09:00 بالتوقيت العالمي UTC) ولغاية الساعة الـ12:00 ظهراً من ، وذلك كإجراء احترازي مؤقت".

وأضاف البيان أن "القرار يأتي استناداً إلى التقييم المستمر للوضع الأمني وتطورات الأوضاع الإقليمية، على أن يُعاد تقييمه وفقاً للمستجدات".



وتأتي هذه الخطوة ضمن الإجراءات الوقائية المتخذة من قبل السلطات العراقية لضمان سلامة الملاحة الجوية في ظل المستمرة. (إرم نيوز)