عربي-دولي
كإجراء احترازي.. العراق يمدد إغلاق أجوائه 72 ساعة
Lebanon 24
19-03-2026
|
05:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
سلطة الطيران المدني
، الخميس، تمديد إغلاق الأجواء
العراقية
أمام جميع الطائرات
القادمة
والمغادرة والعابرة لمدة 72 ساعة، كإجراء احترازي مؤقت.
وذكر بيان لسلطة الطيران، تلقته
وكالة الأنباء العراقية
(واع)، أنه "تقرر تمديد إغلاق الأجواء العراقية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة لمدة 72 ساعة اعتباراً من الساعة الـ12:00 ظهراً
من اليوم
الخميس (09:00 بالتوقيت العالمي UTC) ولغاية الساعة الـ12:00 ظهراً من
يوم الأحد
، وذلك كإجراء احترازي مؤقت".
وأضاف البيان أن "القرار يأتي استناداً إلى التقييم المستمر للوضع الأمني وتطورات الأوضاع الإقليمية، على أن يُعاد تقييمه وفقاً للمستجدات".
وتأتي هذه الخطوة ضمن الإجراءات الوقائية المتخذة من قبل السلطات العراقية لضمان سلامة الملاحة الجوية في ظل
التطورات الإقليمية
المستمرة. (إرم نيوز)
