Najib Mikati
تنبيه عاجل.. السفارة الأميركية في السعودية تحث مواطنيها على "المغادرة فوراً"

Lebanon 24
19-03-2026 | 06:25
تنبيه عاجل.. السفارة الأميركية في السعودية تحث مواطنيها على المغادرة فوراً
أصدرت السفارة الأميركية في المملكة العربية السعودية تنبيهاً أمنياً مُحدّثاً، يوم الأربعاء، حثّت فيه مواطنيها الموجودين في المملكة على المغادرة عبر الرحلات الجوية التجارية المتاحة طالما كان ذلك ممكناً وآمناً.

وأوضحت السفارة، بحسب ما نقلته "روسيا اليوم"، أن المجال الجوي السعودي لا يزال مفتوحاً والرحلات مستمرة من المطارات الرئيسية، إلا أنها حذرت من احتمال حدوث تغييرات مفاجئة في جداول الطيران نتيجة الأوضاع الأمنية الراهنة.
 
ويأتي هذا الإجراء في سياق تصعيد واسع للتحذيرات الأميركية في منطقة الشرق الأوسط منذ اندلاع المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، في أواخر شباط 2026.

وشملت التوصيات الأميركية دولاً خليجية وعربية أخرى، مع تشديد على ضرورة "المغادرة الآن" عبر الرحلات التجارية قبل احتمال إغلاق المجالات الجوية أو تعطل حركة الملاحة الجوية إثر اتساع رقعة الضربات المتبادلة في المنطقة.

Advertisement
السفارة الأميركية في بيروت تحث المواطنين على مغادرة لبنان فورًا
السفارة الأميركية في السعودية: نشجع مواطنينا على مغادرة المملكة عبر الرحلات التجارية إذا كان ذلك آمنا
أمر عاجل من السفارة الأميركية في إسرائيل للموظفين بالمغادرة
بيان عاجل من السفارة الأميركيّة في لبنان: غادروا فوراً
المملكة العربية السعودية

الولايات المتحدة

العربية السعودية

الشرق الأوسط

روسيا اليوم

إسرائيل

المملكة

Advertisement
