تنبيه عاجل.. السفارة الأميركية في السعودية تحث مواطنيها على "المغادرة فوراً"

أصدرت السفارة الأميركية في تنبيهاً أمنياً مُحدّثاً، يوم الأربعاء، حثّت فيه مواطنيها الموجودين في على المغادرة عبر الرحلات الجوية التجارية المتاحة طالما كان ذلك ممكناً وآمناً.



وأوضحت السفارة، بحسب ما نقلته " "، أن المجال الجوي السعودي لا يزال مفتوحاً والرحلات مستمرة من المطارات الرئيسية، إلا أنها حذرت من احتمال حدوث تغييرات مفاجئة في جداول الطيران نتيجة الأوضاع الأمنية الراهنة.

ويأتي هذا الإجراء في سياق تصعيد واسع للتحذيرات الأميركية في منطقة منذ اندلاع المواجهة العسكرية بين وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، في أواخر شباط 2026.



وشملت التوصيات الأميركية دولاً خليجية وعربية أخرى، مع تشديد على ضرورة "المغادرة الآن" عبر الرحلات التجارية قبل احتمال إغلاق المجالات الجوية أو تعطل حركة الملاحة الجوية إثر اتساع رقعة الضربات المتبادلة في المنطقة.



