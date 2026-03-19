ترامب يدرس إنزالاً عسكرياً في جزيرة خرج الإيرانية!

19-03-2026 | 07:57
تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تنفيذ عملية إنزال محتملة في جزيرة خرج الإيرانية ونشر آلاف الجنود في الشرق الأوسط، ضمن مراجعة شاملة للخيارات العسكرية لتعزيز الوجود الأميركي في المنطقة، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن مسؤول أميركي.


وأشار المسؤول إلى أن السيناريوهات المطروحة تتضمن حماية ممرات آمنة لناقلات النفط عبر مضيق هرمز، أحد أهم الشرايين الحيوية لإمدادات الطاقة العالمية، وسط تصاعد التوترات وتهديدات الملاحة الأخيرة.


وأضاف المصدر أن النقاشات داخل الإدارة الأميركية لا تستبعد خيارات أكثر تصعيداً، بما في ذلك إرسال قوات برية إلى جزيرة خرج الإيرانية، التي تعد مركزاً رئيسياً لصادرات النفط الإيراني، في خطوة قد تحمل تبعات استراتيجية واقتصادية كبيرة.


وتأتي هذه التحركات في ظل مخاوف متزايدة من اتساع رقعة المواجهة في المنطقة، خاصة مع تكرار الهجمات على منشآت الطاقة وخطوط الشحن، ما يدفع واشنطن إلى إعادة تقييم انتشارها العسكري وقدرتها على حماية مصالحها وحلفائها.


ويرى مراقبون أن أي قرار بنشر قوات إضافية أو تنفيذ عمليات داخل الأراضي الإيرانية من شأنه أن يرفع مستوى التوتر إلى مرحلة غير مسبوقة، ويضع المنطقة أمام سيناريوهات مفتوحة تتراوح بين الردع العسكري والتصعيد المباشر.
مواضيع ذات صلة
ترامب يُهدّد باستهداف جزيرة خرج الإيرانيّة مرّة جديدة: قد نفعل ذلك
lebanon 24
Lebanon24
19/03/2026 16:43:24 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب لـPBS: جزيرة خرج الإيرانية خرجت عن الخدمة باستثناء بنيتها النفطية
lebanon 24
Lebanon24
19/03/2026 16:43:24 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يستطيع ترامب احتلال "جزيرة خرج" الايرانية؟
lebanon 24
Lebanon24
19/03/2026 16:43:24 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: قد نضرب جزيرة خرج الإيرانية عدة مرات أخرى
lebanon 24
Lebanon24
19/03/2026 16:43:24 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-03-19
Lebanon24
10:25 | 2026-03-19
Lebanon24
10:08 | 2026-03-19
Lebanon24
10:00 | 2026-03-19
Lebanon24
09:45 | 2026-03-19
Lebanon24
09:38 | 2026-03-19
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
19:43 | 2026-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
