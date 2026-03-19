تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
17
o
جونية
16
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
14
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
ترامب يدرس إنزالاً عسكرياً في جزيرة خرج الإيرانية!
Lebanon 24
19-03-2026
|
07:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
تدرس إدارة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
تنفيذ عملية إنزال محتملة في
جزيرة
خرج
الإيرانية
ونشر آلاف الجنود في
الشرق الأوسط
، ضمن مراجعة شاملة للخيارات العسكرية لتعزيز الوجود الأميركي في المنطقة، وفق ما نقلته وكالة
رويترز
عن مسؤول أميركي.
وأشار المسؤول إلى أن السيناريوهات المطروحة تتضمن حماية ممرات آمنة لناقلات
النفط
عبر مضيق هرمز، أحد أهم الشرايين الحيوية لإمدادات الطاقة العالمية، وسط تصاعد التوترات وتهديدات الملاحة الأخيرة.
وأضاف المصدر أن النقاشات داخل الإدارة الأميركية لا تستبعد خيارات أكثر تصعيداً، بما في ذلك إرسال قوات برية إلى جزيرة خرج الإيرانية، التي تعد مركزاً رئيسياً لصادرات النفط
الإيراني
، في خطوة قد تحمل تبعات استراتيجية واقتصادية كبيرة.
وتأتي هذه التحركات في ظل مخاوف متزايدة من اتساع رقعة المواجهة في المنطقة، خاصة مع تكرار الهجمات على منشآت الطاقة وخطوط الشحن، ما يدفع
واشنطن
إلى إعادة تقييم انتشارها العسكري وقدرتها على حماية مصالحها وحلفائها.
ويرى مراقبون أن أي قرار بنشر قوات إضافية أو تنفيذ عمليات داخل الأراضي الإيرانية من شأنه أن يرفع مستوى التوتر إلى مرحلة غير مسبوقة، ويضع المنطقة أمام سيناريوهات مفتوحة تتراوح بين الردع العسكري والتصعيد المباشر.
Advertisement
دونالد ترامب
الشرق الأوسط
الإيراني
دونالد
واشنطن
النقاش
رويترز
تابع
Advertisement
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24