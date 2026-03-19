من هرمز.. واشنطن تعلن تدمير أهداف بحرية إيرانية وتكشف التفاصيل

19-03-2026 | 08:32
أعلنت القيادة المركزية الأميركية، اليوم الخميس 19 آذار 2026، عن تدمير أهداف بحرية إيرانية في مضيق هرمز كانت تشكل تهديداً للملاحة الدولية، ونشرت مقطع فيديو عبر منصة "إكس" يوثق استهداف تلك المواقع.

وأكدت القيادة المركزية في بياناتها أن النظام الإيراني يمثل "التهديد الأول للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط"، مشددة على مواصلة العمل لتحييد قدرات طهران على "إسقاط القوة خارج حدودها" ومواجهة التهديدات المرتبطة بها في إطار العمليات العسكرية الجارية.

ويأتي هذا التصعيد مع دخول المواجهة أسبوعها الثالث، منذ الهجوم الأميركي الإسرائيلي المشترك على إيران في 28 شباط الماضي، والذي ردت عليه طهران باستهداف تل أبيب والقواعد الأميركية.
 
وفي ظل استمرار القتال، أظهر قادة الدول الثلاث مزيداً من التحدي والوعيد بمواصلة العمليات، مما تسبب في اضطرابات معيشية للملايين وزعزعة الأسواق المالية العالمية.


