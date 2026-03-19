من هرمز.. واشنطن تعلن تدمير أهداف بحرية إيرانية وتكشف التفاصيل

أعلنت الأميركية، اليوم الخميس 19 آذار 2026، عن تدمير أهداف بحرية إيرانية في كانت تشكل تهديداً للملاحة الدولية، ونشرت مقطع فيديو عبر منصة "إكس" يوثق استهداف تلك المواقع.



وأكدت القيادة المركزية في بياناتها أن النظام يمثل "التهديد الأول للسلام والاستقرار في "، مشددة على مواصلة العمل لتحييد قدرات على "إسقاط القوة خارج حدودها" ومواجهة التهديدات المرتبطة بها في إطار العمليات العسكرية الجارية.



ويأتي هذا التصعيد مع دخول المواجهة أسبوعها الثالث، منذ الهجوم الأميركي المشترك على في 28 شباط الماضي، والذي ردت عليه طهران باستهداف والقواعد الأميركية.

وفي ظل استمرار القتال، أظهر قادة الدول الثلاث مزيداً من التحدي والوعيد بمواصلة العمليات، مما تسبب في اضطرابات معيشية للملايين وزعزعة العالمية.





