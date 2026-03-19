إيران تعلن توقيف 97 شخصًا بتهمة الانتماء إلى "جيش إسرائيل"

ذكرت ، اليوم الخميس، أن ألقت القبض على 97 شخصًا بتهمة "الانتماء إلى جيش "، في أحدث جولة من حملة أمنية واسعة أوقعت مئات المعتقلين منذ اندلاع الحرب، وذلك للاشتباه في صلتهم بإسرائيل والولايات المتحدة.





وأفادت للأنباء، نقلا عن بيان صادر عن وزارة الاستخبارات، أن هؤلاء الأشخاص كانوا "يخططون لإثارة الفوضى وارتكاب مجازر.. بتوجيه من العدو الأميركي، ولكن تم كشف هويتهم واعتقالهم، ومصادرة أسلحة نارية وذخائر"، مضيفة أنه "تم تحديد وتفكيك 5 خلايا مرتزقة مسلحة في محافظة خوزستان".





وأشارت إلى أنه عُثر مع هذه الخلايا على 10 قنابل يدوية الصنع شديدة الانفجار، وبندقيتين من طراز كلاشينكوف، وكميات كبيرة من الذخيرة. (سكاي نيوز)

