تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
17
o
جونية
16
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
14
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
الشيخ محمد بن زايد والسيسي يبحثان تعزيز التعاون والأوضاع الإقليمية
Lebanon 24
19-03-2026
|
08:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
بحث الشيخ
محمد بن
زايد آل
نهيان
، رئيس دولة
الإمارات
، مع
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك، خصوصًا في المجالات الاقتصادية والتنموية، واستكشاف فرص تطويرها بما يخدم أولويات التنمية ويحقق مصالح البلدين ويعود بالنفع على شعبيهما.
وجاء ذلك خلال لقاء الرئيسين في إطار زيارة السيسي الأخوية إلى الإمارات، الخميس، وفق ما أفادت به وكالة أنباء الإمارات (وام).
كما تناول اللقاء آخر التطورات في منطقة
الشرق الأوسط
في ظل تصاعد الأعمال العسكرية، وما قد تترتب عليها من آثار خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وجدد السيسي إدانة الاعتداءات
الإيرانية
السافرة التي تواصل استهداف دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة في المنطقة، لما تمثله من انتهاك لسيادتها والقوانين الدولية.
وأكد الرئيس المصري تضامن بلاده مع دولة الإمارات تجاه كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها.
وأكد الجانبان ضرورة الوقف الفوري للتصعيد واللجوء إلى الحوار الجاد والوسائل الدبلوماسية لتسوية مختلف
القضايا
العالقة في المنطقة، بما يجنبها مزيدا من التوترات الأمنية والأزمات ويحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين.
Advertisement
محمد بن زايد والسيسي يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع في المنطقة
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
عبد الفتاح السيسي
الشرق الأوسط
الإيرانية
دبلوماسي
الإيراني
الإمارات
محمد بن
تابع
Advertisement
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24