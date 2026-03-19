الشيخ محمد بن زايد والسيسي يبحثان تعزيز التعاون والأوضاع الإقليمية

بحث الشيخ زايد آل ، رئيس دولة ، مع سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك، خصوصًا في المجالات الاقتصادية والتنموية، واستكشاف فرص تطويرها بما يخدم أولويات التنمية ويحقق مصالح البلدين ويعود بالنفع على شعبيهما.



وجاء ذلك خلال لقاء الرئيسين في إطار زيارة السيسي الأخوية إلى الإمارات، الخميس، وفق ما أفادت به وكالة أنباء الإمارات (وام).



كما تناول اللقاء آخر التطورات في منطقة في ظل تصاعد الأعمال العسكرية، وما قد تترتب عليها من آثار خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.



وجدد السيسي إدانة الاعتداءات السافرة التي تواصل استهداف دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة في المنطقة، لما تمثله من انتهاك لسيادتها والقوانين الدولية.



وأكد الرئيس المصري تضامن بلاده مع دولة الإمارات تجاه كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها.



وأكد الجانبان ضرورة الوقف الفوري للتصعيد واللجوء إلى الحوار الجاد والوسائل الدبلوماسية لتسوية مختلف العالقة في المنطقة، بما يجنبها مزيدا من التوترات الأمنية والأزمات ويحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين.

Advertisement