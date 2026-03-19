Najib Mikati
عربي-دولي

الشيخ محمد بن زايد والسيسي يبحثان تعزيز التعاون والأوضاع الإقليمية

Lebanon 24
19-03-2026 | 08:43
الشيخ محمد بن زايد والسيسي يبحثان تعزيز التعاون والأوضاع الإقليمية
بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك، خصوصًا في المجالات الاقتصادية والتنموية، واستكشاف فرص تطويرها بما يخدم أولويات التنمية ويحقق مصالح البلدين ويعود بالنفع على شعبيهما.

وجاء ذلك خلال لقاء الرئيسين في إطار زيارة السيسي الأخوية إلى الإمارات، الخميس، وفق ما أفادت به وكالة أنباء الإمارات (وام).

كما تناول اللقاء آخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط في ظل تصاعد الأعمال العسكرية، وما قد تترتب عليها من آثار خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وجدد السيسي إدانة الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تواصل استهداف دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة في المنطقة، لما تمثله من انتهاك لسيادتها والقوانين الدولية.

وأكد الرئيس المصري تضامن بلاده مع دولة الإمارات تجاه كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها.

وأكد الجانبان ضرورة الوقف الفوري للتصعيد واللجوء إلى الحوار الجاد والوسائل الدبلوماسية لتسوية مختلف القضايا العالقة في المنطقة، بما يجنبها مزيدا من التوترات الأمنية والأزمات ويحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين.
