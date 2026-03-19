عربي-دولي
رئيس الأركان الأميركي: البدء باستخدام الذخائر الفوقية خلال العمليات العسكرية
Lebanon 24
19-03-2026
|
08:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال
رئيس الأركان
الأميركي، دان كين، إن
القيادة المركزية
تعمل بحسب الخطة لتحقيق أهداف العملية العسكرية في
إيران
، مشيرا إلى قواته بدأت استخدام الذخائر الفوقية.
وأضاف كين، خلال
مؤتمر صحفي
مشترك مع وزير الحرب، اليوم الخميس، أن المقاتلات الأميركية أصبحت تدخل المجال الجوي
الإيراني
بشكل أعمق.
وقال: "نعمل حاليًا عى استهداف وتدمير الزوارق الهجومية السريعة في
مضيق هرمز
".
وتابع كين: "تم البدء باستخدام الذخائر الفوقية التي تلقى فوق الهدف مباشرة خلال العمليات العسكرية".
وأشار إلى أن مروحيات الأباتشي تهاجم الفصائل المدعومة من إيران في
العراق
.
