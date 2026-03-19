قتيل و3 إصابات في غارات على مقر لـالحشد الشعبي بالعراق

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

قتيل و3 إصابات في غارات على مقر لـ"الحشد الشعبي" بالعراق

Lebanon 24
19-03-2026 | 08:50
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون نتيجة غارات جوية استهدفت مقرًّا لقوات الحشد الشعبي العراقية شرق الموصل، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" عن مصادر أمنية اليوم الخميس.

وأفادت المصادر نفسها بأن غارات جوية أخرى استهدفت مقرًّا للحشد الشعبي جنوب كركوك، حيث شوهد تصاعد أعمدة الدخان من الموقع.

وكانت مصادر عراقية قد أفادت يوم الثلاثاء الماضي بمقتل القيادي في "الحشد الشعبي" أبوالولاء الولائي في غارة استهدفت وسط بغداد.

كما ذكرت مصادر أمنية أن صاروخًا أصاب منزلًا في منطقة "الجادرية" وسط بغداد، ما أدى إلى مقتل ستة أشخاص على الأقل.


وأوضحت وكالة "شفق" العراقية أن المنزل كان يضم عددًا من قيادات "الحشد الشعبي" إلى جانب مسؤولين إيرانيين، مع تقارير عن مقتل اثنين من المستشارين الإيرانيين.

مواضيع ذات صلة
الحشد الشعبي

الإيراني

العراقية

العراقي

العراق

رويترز

الموصل

عراقية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24