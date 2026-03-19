قتيل و3 إصابات في غارات على مقر لـالحشد الشعبي بالعراق

قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون نتيجة غارات جوية استهدفت مقرًّا لقوات شرق ، وفق ما نقلته وكالة " " عن مصادر أمنية اليوم الخميس.





وأفادت المصادر نفسها بأن غارات جوية أخرى استهدفت مقرًّا للحشد الشعبي جنوب ، حيث شوهد تصاعد أعمدة الدخان من الموقع.

وكانت مصادر قد أفادت يوم الثلاثاء الماضي بمقتل القيادي في "الحشد الشعبي" أبوالولاء الولائي في غارة استهدفت وسط .

كما ذكرت مصادر أمنية أن صاروخًا أصاب منزلًا في منطقة "الجادرية" وسط بغداد، ما أدى إلى مقتل ستة أشخاص على الأقل.





وأوضحت وكالة "شفق" العراقية أن المنزل كان يضم عددًا من قيادات "الحشد الشعبي" إلى جانب مسؤولين إيرانيين، مع تقارير عن مقتل اثنين من المستشارين الإيرانيين.