وزير الحرب الأميركي: سننهي مهمتنا في إيران قريبا!

أعلن وزير الحرب الأميركي ، يوم الخميس، عن شن موجة جديدة ومكثفة من الضربات العسكرية على أهداف في ، مشيراً إلى أن القوات الأميركية باتت قريبة من "إنهاء مهمتها" في الفترة المقبلة.



وأكد هيغسيث ‌للصحفيين تدمير الدفاعات والقدرات الجوية بالكامل، مضيفا أن قدرة على إنتاج صواريخ باليستية جديدة "تراجعت بشدة" نتيجة استهداف المنشآت التصنيعية.



وكشف عن تدمير نحو 120 سفينة حربية تابعة للقوات الإيرانية خلال المواجهات.



ووصف الوزير هجمات اليوم بأنها "أكبر وابل من الضربات" التي تم توجيهها منذ بدء التصعيد.



وقال هيغسيث إن أهداف ‌في الحرب على إيران لم تتغير ‌منذ ‌بدء الضربات في 28 شباط.



وأوضح أن ⁠الأهداف لا تزال قائمة متمثلة في تدمير ⁠منصات ‌إطلاق الصواريخ ⁠الإيرانية وقاعدة إيران الصناعية الدفاعية ⁠وسلاح البحرية ومنع ⁠طهران من امتلاك سلاح نووي. (سكاي نيوز)

Advertisement