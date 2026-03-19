تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
للمرة الأولى منذ 59 عاماً... "الأقصى" بلا صلاة عيد
Lebanon 24
19-03-2026
|
09:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
للمرة الأولى منذ 59 عاماً، يغيب صوت التكبير عن المسجد
الأقصى
المبارك، حيث منعت سلطات
الاحتلال
إقامة صلاة عيد الفطر في رحابه، مخلفةً صمتاً ثقيلاً في ساحاته التي أُغلقت منذ 28 شباط الماضي بذريعة حالة الطوارئ المتزامنة مع الهجوم الأمريكي
الإسرائيلي
المشترك على
إيران
.
وشمل الإغلاق أياماً حاسمة كليلة القدر والجمعة الأخيرة من رمضان، مما حرم
الفلسطينيين
من أداء شعائرهم في القبلة الأولى. ورغم القيود، أصر المصلون على أداء صلاتي العشاء والتراويح في محيط باب الأسباط، وسط محاولات الاحتلال لتفريقهم وإبعاد حراس المسجد.
وأطلق خطيب الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، نداءً لشد الرحال والصلاة عند "أقرب نقطة ممكنة" من أبواب الحرم القدسي، معتبراً ذلك واجباً لكسر الحصار.
وعلى منصات التواصل الاجتماعي، سادت حالة من الغضب العارم بين النشطاء والمدونين الذين وصفوا هذا العيد بالأقسى، مستغربين الصمت الدولي والعربي المستمر منذ 20 يوماً على إغلاق المسجد.
وحذر مراقبون من أن استمرار الإغلاق بذريعة الوضع الأمني يمثل استفزازاً لمشاعر
المسلمين
، وسط مخاوف من سعي الاحتلال لفرض تغييرات مصيرية في إدارة الأقصى وتمرير مخططات تستهدف وجوده في ظل غياب أي تحرك رسمي عملي يتجاوز بيانات الإدانة.
للمرة الأولى ... الضاحية بلا غارات ليلا
Lebanon 24
للمرة الأولى ... الضاحية بلا غارات ليلا
19/03/2026 19:07:33
19/03/2026 19:07:33
Lebanon 24
Lebanon 24
في المسجد الأقصى.. إسرائيل تقيد "صلاة الجمعة"
Lebanon 24
في المسجد الأقصى.. إسرائيل تقيد "صلاة الجمعة"
19/03/2026 19:07:33
19/03/2026 19:07:33
Lebanon 24
Lebanon 24
مدير عام أوقاف القدس: 100 ألف شخص أدوا صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان بالمسجد الأقصى
Lebanon 24
مدير عام أوقاف القدس: 100 ألف شخص أدوا صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان بالمسجد الأقصى
19/03/2026 19:07:33
19/03/2026 19:07:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"يديعوت أحرونوت": توجه رسمي لتوسيع حدود القدس البلدية للمرة الاولى منذ عام 67 بما يتجاوز "الخط الأخضر"
Lebanon 24
"يديعوت أحرونوت": توجه رسمي لتوسيع حدود القدس البلدية للمرة الاولى منذ عام 67 بما يتجاوز "الخط الأخضر"
19/03/2026 19:07:33
19/03/2026 19:07:33
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا قد تُقرر إسرائيل استهداف البنى التحتية في لبنان؟
Lebanon 24
لماذا قد تُقرر إسرائيل استهداف البنى التحتية في لبنان؟
13:00 | 2026-03-19
19/03/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: ندافع عن مضيق هرمز لمصلحة الجميع
Lebanon 24
ترامب: ندافع عن مضيق هرمز لمصلحة الجميع
12:55 | 2026-03-19
19/03/2026 12:55:37
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة تمنح مواطنيها مبلغاً كبيراً بالدولار للتنازل عن رخصة القيادة!
Lebanon 24
دولة تمنح مواطنيها مبلغاً كبيراً بالدولار للتنازل عن رخصة القيادة!
12:54 | 2026-03-19
19/03/2026 12:54:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أحدهم في حالة خطيرة... جرحى في كريات شمونة بعد سقوط صواريخ "حزب الله"
Lebanon 24
أحدهم في حالة خطيرة... جرحى في كريات شمونة بعد سقوط صواريخ "حزب الله"
12:25 | 2026-03-19
19/03/2026 12:25:02
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو نشرته إيران... شاهدوا كيف أصابت طائرة "اف-35" أميركيّة
Lebanon 24
فيديو نشرته إيران... شاهدوا كيف أصابت طائرة "اف-35" أميركيّة
12:17 | 2026-03-19
19/03/2026 12:17:14
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تتحدث عن "اغتيال في لبنان".. المستهدف "مسؤول كبير"
Lebanon 24
إسرائيل تتحدث عن "اغتيال في لبنان".. المستهدف "مسؤول كبير"
14:02 | 2026-03-18
18/03/2026 02:02:02
Lebanon 24
Lebanon 24
مزاعم عن "دروع بشرية" في لبنان.. ماذا قال تقريرٌ إسرائيلي؟
Lebanon 24
مزاعم عن "دروع بشرية" في لبنان.. ماذا قال تقريرٌ إسرائيلي؟
17:32 | 2026-03-18
18/03/2026 05:32:41
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع اضافي في اسعار المحروقات.. اليكم الجدول الجديد
Lebanon 24
ارتفاع اضافي في اسعار المحروقات.. اليكم الجدول الجديد
03:08 | 2026-03-19
19/03/2026 03:08:54
Lebanon 24
Lebanon 24
غنى لها "مربى الدلال".. وفاة طليقة الفنان الراحل زياد الرحباني بعد صراع مع المرض
Lebanon 24
غنى لها "مربى الدلال".. وفاة طليقة الفنان الراحل زياد الرحباني بعد صراع مع المرض
03:25 | 2026-03-19
19/03/2026 03:25:57
Lebanon 24
Lebanon 24
تهديد إسرائيلي جديد.. تحذير من التحرك في هذه المنطقة!
Lebanon 24
تهديد إسرائيلي جديد.. تحذير من التحرك في هذه المنطقة!
16:28 | 2026-03-18
18/03/2026 04:28:06
Lebanon 24
Lebanon 24
