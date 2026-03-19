تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

للمرة الأولى منذ 59 عاماً... "الأقصى" بلا صلاة عيد

Lebanon 24
19-03-2026 | 09:37
A-
A+
للمرة الأولى منذ 59 عاماً... الأقصى بلا صلاة عيد
للمرة الأولى منذ 59 عاماً... الأقصى بلا صلاة عيد photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
للمرة الأولى منذ 59 عاماً، يغيب صوت التكبير عن المسجد الأقصى المبارك، حيث منعت سلطات الاحتلال إقامة صلاة عيد الفطر في رحابه، مخلفةً صمتاً ثقيلاً في ساحاته التي أُغلقت منذ 28 شباط الماضي بذريعة حالة الطوارئ المتزامنة مع الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك على إيران.

وشمل الإغلاق أياماً حاسمة كليلة القدر والجمعة الأخيرة من رمضان، مما حرم الفلسطينيين من أداء شعائرهم في القبلة الأولى. ورغم القيود، أصر المصلون على أداء صلاتي العشاء والتراويح في محيط باب الأسباط، وسط محاولات الاحتلال لتفريقهم وإبعاد حراس المسجد.
 
وأطلق خطيب الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، نداءً لشد الرحال والصلاة عند "أقرب نقطة ممكنة" من أبواب الحرم القدسي، معتبراً ذلك واجباً لكسر الحصار.

وعلى منصات التواصل الاجتماعي، سادت حالة من الغضب العارم بين النشطاء والمدونين الذين وصفوا هذا العيد بالأقسى، مستغربين الصمت الدولي والعربي المستمر منذ 20 يوماً على إغلاق المسجد.
 
وحذر مراقبون من أن استمرار الإغلاق بذريعة الوضع الأمني يمثل استفزازاً لمشاعر المسلمين، وسط مخاوف من سعي الاحتلال لفرض تغييرات مصيرية في إدارة الأقصى وتمرير مخططات تستهدف وجوده في ظل غياب أي تحرك رسمي عملي يتجاوز بيانات الإدانة.

الفلسطينيين

الإسرائيلي

المسلمين

الاحتلال

إسرائيل

فلسطين

المسلم

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
13:00 | 2026-03-19
Lebanon24
12:55 | 2026-03-19
Lebanon24
12:54 | 2026-03-19
Lebanon24
12:25 | 2026-03-19
Lebanon24
12:17 | 2026-03-19
Lebanon24
12:06 | 2026-03-19
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
19:43 | 2026-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24