"المفاجأة" بعد أسابيع.. واشنطن تستعد لنشر أول صاروخ فرط صوتي

كشف لوزانو، المسؤول الأعلى عن برامج الصواريخ في ، أن يقترب من نشر أول صاروخ فرط صوتي أميركي من التطوير، مشيراً إلى أن الجيش على بعد "أسابيع قليلة" من تجهيز أول بطارية بالكامل بكافة قدراتها.



وأوضح لوزانو، وفقاً لوكالة " "، أن الجيش يعمل مع شركة "لوكهيد مارتن" لزيادة إنتاج هذه الصواريخ المعقدة التي تُجمع بعض مراحلها يدوياً. في المقابل، أفاد تقرير لمكتب اختبار الأسلحة التابع للبنتاغون بأن نظام "دارك إيغل" (Dark Eagle) يفتقر لبعض البيانات الكافية لتحديد مدى فعاليته، متوقعاً جمعها بعد عام، إلا أن الجيش قد يقرر نشر النظام دون انتظار تلك المتطلبات.



يُذكر أن أنفقت أكثر من 12 مليار دولار منذ عام 2018 لتطوير هذه الأسلحة التي تفوق سرعتها 5 أضعاف سرعة الصوت، سعياً لتقليص مع وروسيا اللتين نشرتا هذه الأنظمة فعلياً.





