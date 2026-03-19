Advertisement

عربي-دولي

"المفاجأة" بعد أسابيع.. واشنطن تستعد لنشر أول صاروخ فرط صوتي

Lebanon 24
19-03-2026 | 10:08
المفاجأة بعد أسابيع.. واشنطن تستعد لنشر أول صاروخ فرط صوتي
كشف فرانك لوزانو، المسؤول الأعلى عن برامج الصواريخ في الجيش الأمريكي، أن البنتاغون يقترب من نشر أول صاروخ فرط صوتي أميركي بعد سنوات من التطوير، مشيراً إلى أن الجيش على بعد "أسابيع قليلة" من تجهيز أول بطارية بالكامل بكافة قدراتها.

وأوضح لوزانو، وفقاً لوكالة "بلومبرغ"، أن الجيش يعمل مع شركة "لوكهيد مارتن" لزيادة إنتاج هذه الصواريخ المعقدة التي تُجمع بعض مراحلها يدوياً. في المقابل، أفاد تقرير لمكتب اختبار الأسلحة التابع للبنتاغون بأن نظام "دارك إيغل" (Dark Eagle) يفتقر لبعض البيانات الكافية لتحديد مدى فعاليته، متوقعاً جمعها بعد عام، إلا أن الجيش قد يقرر نشر النظام دون انتظار تلك المتطلبات.

يُذكر أن الولايات المتحدة أنفقت أكثر من 12 مليار دولار منذ عام 2018 لتطوير هذه الأسلحة التي تفوق سرعتها 5 أضعاف سرعة الصوت، سعياً لتقليص الفجوة مع الصين وروسيا اللتين نشرتا هذه الأنظمة فعلياً.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
Advertisement
