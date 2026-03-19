لأول مرة… الجيش الإسرائيلي يستهدف البنية التحتية للبحرية الإيرانية (فيديو)

#عاجل ❌جيش الدفاع هاجم لأول مرة سفن صواريخ تابعة لسلاح البحرية الإيراني في بحر قزوين



❌هاجمت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو بتوجيه من استخبارات سلاح البحرية وهيئة الاستخبارات، مساء أمس (الأربعاء) ولأول مرة منذ بداية عملية زئير الأسد في بحر قزوين استهدف سلسلة من البنى التحتية… pic.twitter.com/TjUdRYzfpi — (@AvichayAdraee) March 19, 2026

في إطار قصفت طائرات سلاح الجو أهدافًا في ميناء البحرية الإيرانية الخاضعة للجيش حيث كانت ترسو عشرات القطع البحرية العسكرية ومن بينها زوارق صواريخ وسفن حراسة.ومن بين الأهداف المركزية التي تم استهدافها في الميناء:- قطع بحرية عسكرية تابعة للبحرية في الجيش الإيراني بما في ذلك زوارق صواريخ وسفن إسناد وقوارب حراسة. وكانت ضمت زوارق الصواريخ التي تم استهدافها مزودة بأنظمة دفاع جوي وصواريخ إضافية مضادة للغواصات.- مقر قيادة مركزي أدارت من خلاله قوات البحرية الإيرانية النشاطات الجارية في المجال البحري في بحر قزوين- بنية تحتية مركزية كانت تُستخدم لأعمال الإصلاح والصيانة الدورية للقطع البحرية".أضاف، "لقد استخدم سلاح البحرية الإيراني الميناء المستهدف لتنفيذ نشاطات روتينية وطارئة وقد تم إحباط هذه النشاطات مع استهداف الميناء والقطع البحرية القريبة منه".وتابع، "تُعد هذه إحدى أبرز الضربات التي نفذها الجيش منذ بداية عملية "زئير الأسد" والتي أُديرت بتنسيق وثيق بين قادة سلاح الجو وقادة سلاح البحرية من داخل غرفة عمليات قيادة سلاح الجو".وختم، "إن استهداف هذه البنى التحتية يساهم في تعميق الضربة الموجهة إلى النشاط الجاري للبحرية الإيرانية كما يستهدف قدرتها على القيادة والسيطرة في المجال البحري لبحر قزوين".