تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

لأول مرة… الجيش الإسرائيلي يستهدف البنية التحتية للبحرية الإيرانية (فيديو)

Lebanon 24
19-03-2026 | 10:30
A-
A+
لأول مرة… الجيش الإسرائيلي يستهدف البنية التحتية للبحرية الإيرانية (فيديو)
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي عبر حسابه على منصة "إكس": "هاجمت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو بتوجيه من استخبارات سلاح البحرية وهيئة الاستخبارات، مساء أمس (الأربعاء) ولأول مرة منذ بداية عملية "زئير الأسد" في بحر قزوين استهدف سلسلة من البنى التحتية المركزية للبحرية الإيرانية.
في إطار الغارات قصفت طائرات سلاح الجو أهدافًا في ميناء البحرية الإيرانية الخاضعة للجيش الإيراني حيث كانت ترسو عشرات القطع البحرية العسكرية ومن بينها زوارق صواريخ وسفن حراسة.

ومن بين الأهداف المركزية التي تم استهدافها في الميناء:

- قطع بحرية عسكرية تابعة للبحرية في الجيش الإيراني بما في ذلك زوارق صواريخ وسفن إسناد وقوارب حراسة. وكانت ضمت زوارق الصواريخ التي تم استهدافها مزودة بأنظمة دفاع جوي وصواريخ إضافية مضادة للغواصات.

- مقر قيادة مركزي أدارت من خلاله قوات البحرية الإيرانية النشاطات الجارية في المجال البحري في بحر قزوين

- بنية تحتية مركزية كانت تُستخدم لأعمال الإصلاح والصيانة الدورية للقطع البحرية".

أضاف، "لقد استخدم سلاح البحرية الإيراني الميناء المستهدف لتنفيذ نشاطات روتينية وطارئة وقد تم إحباط هذه النشاطات مع استهداف الميناء والقطع البحرية القريبة منه".

وتابع، "تُعد هذه إحدى أبرز الضربات التي نفذها الجيش الإسرائيلي منذ بداية عملية "زئير الأسد" والتي أُديرت بتنسيق وثيق بين قادة سلاح الجو وقادة سلاح البحرية من داخل غرفة عمليات قيادة سلاح الجو".

وختم، "إن استهداف هذه البنى التحتية يساهم في تعميق الضربة الموجهة إلى النشاط الجاري للبحرية الإيرانية كما يستهدف قدرتها على القيادة والسيطرة في المجال البحري لبحر قزوين".

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: وسعنا نطاق استهداف البنية التحتية الإيرانية لتشمل مناطق إضافية في الغرب والوسط
lebanon 24
Lebanon24
19/03/2026 19:08:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: موجة من الضربات "واسعة النطاق" ضد البنية التحتية الإيرانية في طهران
lebanon 24
Lebanon24
19/03/2026 19:08:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: أنهينا موجة من الهجمات ضد البنية التحتية الإيرانية في طهران وأصفهان
lebanon 24
Lebanon24
19/03/2026 19:08:05 Lebanon 24 Lebanon 24
قطر تدين الهجمات والتهديدات الإيرانية ضد السفن التجارية والبحارة والبنية التحتية البحرية في المنطقة
lebanon 24
Lebanon24
19/03/2026 19:08:05 Lebanon 24 Lebanon 24

افيخاي ادرعي

الإيرانية

الإيراني

إسرائيل

الغارات

افيخاي

المينا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
13:00 | 2026-03-19
Lebanon24
12:55 | 2026-03-19
Lebanon24
12:54 | 2026-03-19
Lebanon24
12:25 | 2026-03-19
Lebanon24
12:17 | 2026-03-19
Lebanon24
12:06 | 2026-03-19
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
19:43 | 2026-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24