عراقجي: ردنا الحالي مجرد "عيّنة" ولا قيود أمامنا لحماية بنية إيران

حذر من أن رد بلاده على الهجوم الذي استهدف البنية التحتية لا يعكس إلا حيزاً ضئيلاً من قوة ، مشدداً عبر حسابه على منصة "إكس" على عدم وجود أي قيود على الإطلاق في حال تعرضت منشآت البلاد لمزيد من الهجمات.



وأكد أن أي صيغة لإنهاء الحرب الحالية يجب أن تتناول الأضرار التي لحقت بالمواقع المدنية الإيرانية، موضحاً أن السبب الوحيد لضبط النفس الذي مارسته طهران حتى الآن هو احترام طلبات خفض التصعيد.

يأتي هذا الموقف بعد تعرض حقل " " لإنتاج على السواحل الجنوبية الإيرانية لقصف إسرائيلي أمس أدى لاندلاع حريق واسع، وهو ما اعتبرته طهران تصعيداً خطيراً يستوجب الرد.



