رشقات صاروخية إيرانية تستهدف حيفا وشمال إسرائيل وتل أبيب

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية مساء الأحد، بأن ثلاث دفعات صاروخية استهدفت حيفا وشمال إضافةً إلى منطقة الكبرى، دون وجود إصابات أو أضرار مادية.



وفي سياق متصل، ذكرت هيئة البث أن الهجوم الصاروخي تسبب بانقطاع الكهربائي عن بعض مناطق حيفا.



كما أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بوقوع دوي انفجارات ضخمة وسط إسرائيل إثر هجوم صاروخي من ، وسقطت شظايا صاروخية في حيفا.



وأتت الرشقات الصاروخية عقب تصريح لوزير الخارجية الإيراني قال فيه إن رد بلاده على هجوم إسرائيل على البنية التحتية، يتخذ حيزا ضئيلا من قوة .



وشدد الوزير الإيراني في حسابه على منصة إكس على عدم وجود أي قيود على الإطلاق إذا تعرضت بنية بلاده التحتية للهجوم.



وقال عرقجي إن أي إنهاء لهذه الحرب يجب أن يتناول الأضرار التي لحقت بمواقعنا المدنية.



وكان حقل حقل بارس لإنتاج على السواحل الجنوبية في إيران قد تعرض أمس لقصف إسرائيلي أدى لاندلاع حريق فيه.

