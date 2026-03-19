رشقات صاروخية إيرانية تستهدف حيفا وشمال إسرائيل وتل أبيب

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية مساء الأحد، بأن ثلاث دفعات صاروخية استهدفت حيفا وشمال إسرائيل
إضافةً إلى منطقة تل أبيب
الكبرى، دون الكشف عن
وجود إصابات أو أضرار مادية.
وفي سياق متصل، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية
أن الهجوم الصاروخي الإيراني
تسبب بانقطاع التيار
الكهربائي عن بعض مناطق حيفا.
كما أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بوقوع دوي انفجارات ضخمة وسط إسرائيل إثر هجوم صاروخي من إيران
، وسقطت شظايا صاروخية في حيفا.
وأتت الرشقات الصاروخية عقب تصريح لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي
قال فيه إن رد بلاده على هجوم إسرائيل على البنية التحتية، يتخذ حيزا ضئيلا من قوة طهران
.
وشدد الوزير الإيراني في حسابه على منصة إكس على عدم وجود أي قيود على الإطلاق إذا تعرضت بنية بلاده التحتية للهجوم.
وقال عرقجي إن أي إنهاء لهذه الحرب يجب أن يتناول الأضرار التي لحقت بمواقعنا المدنية.
وكان حقل حقل بارس لإنتاج الغاز
على السواحل الجنوبية في إيران قد تعرض أمس لقصف إسرائيلي أدى لاندلاع حريق فيه.