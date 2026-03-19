لأوّل مرّة... إيران تُصيب "طائرة شبح" أميركيّة

نقلت شبكة " " عن مصادر مطلعة قولها، إنّ "طائرة مقاتلة أميركية من طراز "F-35" أجرت هبوطا اضطراريا في قاعدة جوية أميركية في بعد أن أُصيبت بما يعتقد أنه نيران إيرانية".





وقال الكابتن المتحدث باسم الأميركية، إنّ "الطائرة الشبح من الجيل الخامس كانت تنفذ مهمة قتالية فوق ، عندما اضطرت إلى الهبوط الاضطراري".

وأضاف أنّ "الطائرة هبطت بسلام، وأن الحادث قيد التحقيق، والطيار في حالة مستقرة". (سكاي نيوز)