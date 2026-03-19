ترامب: ندافع عن مضيق هرمز لمصلحة الجميع

أكد الرئيس الأميركي أنه طلب من عدم استهداف حقل بارس الجنوبي في ، مؤكداً أنه أبلغ بنيامين نتنياهو بضرورة الامتناع عن قصف حقول النفط، وأن هذا التوجيه سيُلتزم به مستقبلاً.

وأضاف أن إسرائيل لن تعاود قصف حقل بارس الجنوبي، مشيراً إلى أن تدافع عن مضيق هرمز بما يخدم مصالح الجميع، رغم كونها الأقل استفادة منه. وأكد أن القوات الأمريكية تمكنت من على قيادات إيرانية وعلى قدراتها البحرية وأنظمة الدفاع الجوي، لافتاً إلى أن الطائرات الأمريكية تحلق داخل الأجواء دون عوائق.

وأوضح أن إيران تسعى حالياً لإيجاد قيادات بديلة، محذراً من إمكانية استهداف خارك. كما أشار إلى أن العمليات العسكرية تسير بوتيرة أسرع من الجدول المحدد، وأن الولايات المتحدة تمتلك بالفعل مخزوناً كبيراً من الذخائر وتسعى لتعزيزه بشكل أكبر.

وأكد أن انتهاء الحرب سيجعل العالم أكثر أمناً، معتبراً أن إيران تمثل تهديداً جدياً للشرق الأوسط والعالم. وشدد على أن بلاده لن تنشر قوات برية، لكنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لضبط الأسعار.

وفي سياق متصل، قال إن دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) لم تكن راغبة في المساهمة بالدفاع عن مضيق هرمز، لكنها أصبحت أكثر تعاوناً لاحقاً، في حين أشار إلى تلقي دعم كبير من اليابان. وختم بالقول إن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى دعم من أحد، وأن إيران تقترب من حالة دمار، متهماً إياها بزرع ألغام في مضيق هرمز.