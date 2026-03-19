عربي-دولي

ترامب: ندافع عن مضيق هرمز لمصلحة الجميع

Lebanon 24
19-03-2026 | 12:55
 أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه طلب من إسرائيل عدم استهداف حقل بارس الجنوبي في إيران، مؤكداً أنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضرورة الامتناع عن قصف حقول النفط، وأن هذا التوجيه سيُلتزم به مستقبلاً.

وأضاف أن إسرائيل لن تعاود قصف حقل بارس الجنوبي، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تدافع عن مضيق هرمز بما يخدم مصالح الجميع، رغم كونها الأقل استفادة منه. وأكد أن القوات الأمريكية تمكنت من القضاء على قيادات إيرانية وعلى قدراتها البحرية وأنظمة الدفاع الجوي، لافتاً إلى أن الطائرات الأمريكية تحلق داخل الأجواء الإيرانية دون عوائق.

وأوضح أن إيران تسعى حالياً لإيجاد قيادات بديلة، محذراً من إمكانية استهداف جزيرة خارك. كما أشار إلى أن العمليات العسكرية تسير بوتيرة أسرع من الجدول الزمني المحدد، وأن الولايات المتحدة تمتلك بالفعل مخزوناً كبيراً من الذخائر وتسعى لتعزيزه بشكل أكبر.

وأكد ترامب أن انتهاء الحرب سيجعل العالم أكثر أمناً، معتبراً أن إيران تمثل تهديداً جدياً للشرق الأوسط والعالم. وشدد على أن بلاده لن تنشر قوات برية، لكنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لضبط الأسعار.

وفي سياق متصل، قال إن دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) لم تكن راغبة في المساهمة بالدفاع عن مضيق هرمز، لكنها أصبحت أكثر تعاوناً لاحقاً، في حين أشار إلى تلقي دعم كبير من اليابان. وختم بالقول إن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى دعم من أحد، وأن إيران تقترب من حالة دمار، متهماً إياها بزرع ألغام في مضيق هرمز.

