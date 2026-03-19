قطر وبريطانيا تبحثان تداعيات العدوان الإيراني على دول المنطقة

قال الديوان الأميري إن أمير دولة قطر الشيخ تلقى بحث هاتفيا مع رئيس وزراء كير ستارمر تطورات المنطقة مع استمرار عدوان دول المنطقة.

وجرى خلال الاتصال مناقشة سبل خفض التصعيد واحتواء التوتر عبر القنوات الدبلوماسية، وتكثيف الجهود الدولية لمنع اتساع دائرة الصراع وتأمين الاستقرار في المنطقة.

وأضاف بيان للديوان الأميري أن ستارمر عبر خلال الاتصال عن استنكاره لاستهداف رأس لفان مؤكدا أن هذه الأفعال غير مقبولة، مشددا على بلاده بأمن دولة قطر وضرورة التهدئة والعودة للحوار.