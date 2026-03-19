قطر وبريطانيا تبحثان تداعيات العدوان الإيراني على دول المنطقة

قال الديوان الأميري القطري إن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى بحث هاتفيا مع رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر تطورات المنطقة مع استمرار عدوان إيران على دول المنطقة.
وجرى خلال الاتصال مناقشة سبل خفض التصعيد واحتواء التوتر عبر القنوات الدبلوماسية، وتكثيف الجهود الدولية لمنع اتساع دائرة الصراع وتأمين الاستقرار في المنطقة.
وأضاف بيان للديوان الأميري أن ستارمر عبر خلال الاتصال عن استنكاره لاستهداف رأس لفان مؤكدا أن هذه الأفعال غير مقبولة، مشددا على التزام بلاده بأمن دولة قطر وضرورة التهدئة والعودة للحوار.