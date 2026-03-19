عربي-دولي

نتنياهو: إيران لم تعد تملك القدرة على تخصيب اليورانيوم

Lebanon 24
19-03-2026 | 15:08
نتنياهو: إيران لم تعد تملك القدرة على تخصيب اليورانيوم
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إيران لم تعد تملك القدرة على تخصيب اليورانيوم.

وأضاف أنه يعلم صعوبة بقاء الإسرائيليين في الملاجئ، مشيراً إلى أن التزامهم بالبقاء في الملاجئ المحصنة يوفر للحكومة والجيش دعماً في العمليات العسكرية.

وأكد أنه بعد 20 يوماً يمكنه تبشير الإسرائيليين بنهاية قدرات إيران على تصنيع أي أسلحة صاروخية أو نووية، لافتاً إلى وجود التزام بثلاثة أهداف هي القضاء على صواريخ إيران ومشروعها النووي وخلق الظروف للشعب للإطاحة بالنظام.

وأوضح أن العمل جارٍ على تدمير إمكانيات إيران في تصنيع الصواريخ واليورانيوم، وأن هذا المسار يحقق نجاحاً، مشدداً على أن إيران لم تعد تملك القدرة على تخصيب اليورانيوم أو صنع الصواريخ الباليستية بعد 20 يوماً من الحرب.

وأشار إلى أنه أصدر تعليمات للجيش والموساد باستهداف مسؤولي النظام الإيراني حتى في الشوارع، مضيفاً أن الهجمات تشمل الجو والبر والبحر، وتستهدف القيادات أيضاً تحت الأرض.

وقال إن إسرائيل دمرت أسطول إيران في بحر قزوين أمس، مؤكداً أنه تعهد بتغيير الشرق الأوسط وقد تحقق ذلك، وأن إسرائيل باتت قوة عظمى إقليمية.

وأضاف أنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان الإيرانيون سينزلون إلى الشوارع للاحتجاج، مشيراً إلى أن إيران كانت تمتلك آلاف الصواريخ الباليستية وهددت بإسقاط الأبراج، لكن ما يسقط الآن هو أبراج طهران وبيروت.

