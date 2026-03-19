إستطلاع... هل يُؤيّد الأميركيون نشر قوّات بريّة في إيران؟

أظهر استطلاع للرأي، أنّ 34 في المئة من يؤيدون نشر عدد محدود من لعمليات محددة الأهداف في ، فيما عارض 55 في المئة نشر أي قوات برية.



وأضاف الذي أجرته "رويترز/إيبسوس"، أن "نحو 65 في المئة من الأميركيين يعتقدون أن الرئيس الأميركي ، سيأمر بإرسال قوات إلى حرب برية واسعة النطاق في إيران، لكن 7 في المئة فقط يؤيدون هذه الفكرة". (ارم نيوز)



