|
عربي-دولي

في أوّل أيام العيد.. انفجار داخل "مول" في مصر يخلّف قتلى وجرحى

Lebanon 24
20-03-2026 | 00:26
في أوّل أيام العيد.. انفجار داخل مول في مصر يخلّف قتلى وجرحى
شهدت مدينة دمياط الجديدة، الجمعة، حادثا مأسويا بعدما اندلع حريق كبير داخل أحد المراكز التجارية، إثر انفجار أسطوانة "هيليوم" كانت تُستخدم في تعبئة بالونات دعائية، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وإثارة حالة من الذعر بين الموجودين في المكان.

وبحسب المعطيات الأولية، تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة دمياط بلاغا يفيد بوقوع انفجار داخل أحد المحال التجارية أثناء استخدام الأسطوانة، قبل أن تمتد النيران بسرعة إلى أجزاء من المول.

وأسفر الحادث عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين، فيما جرى نقل الضحايا والمصابين إلى مستشفى الأزهر الجامعي في دمياط الجديدة، حيث يتلقّى الجرحى العلاج اللازم.


وتحركت فرق الإطفاء إلى موقع الحريق وتمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المحال المجاورة، بالتزامن مع إخلاء المركز التجاري بالكامل وفرض طوق أمني حول المنطقة حفاظا على سلامة المواطنين.

وأوقفت السلطات صاحب المحل الذي استُخدمت فيه الأسطوانة، فيما تتواصل التحقيقات لكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وفي موازاة ذلك، وجّه محافظ دمياط حسام فوزي بتأمين الرعاية الطبية الفورية للمصابين، كما قرر رفع الجهوزية في مستشفى الأزهر وتشكيل غرفة عمليات لمتابعة تداعيات الحادث والتنسيق مع الجهات المعنية لتحديد الأسباب الفنية ومحاسبة المسؤولين. (العربية)
