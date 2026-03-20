Advertisement

عربي-دولي

واشنطن تصعّد في هرمز.. أباتشي لتدمير الزوارق وخطة لتحييد الألغام والصواريخ

Lebanon 24
20-03-2026 | 01:39
واشنطن تصعّد في هرمز.. أباتشي لتدمير الزوارق وخطة لتحييد الألغام والصواريخ
واشنطن تصعّد في هرمز.. أباتشي لتدمير الزوارق وخطة لتحييد الألغام والصواريخ photos 0
كشفت "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين أميركيين أن واشنطن تستخدم مروحيات "أباتشي" في عمليات تستهدف الزوارق الإيرانية في مضيق هرمز، ضمن تحرك عسكري متسارع يهدف إلى الحد من التهديدات التي تواجه الملاحة في هذا الممر البحري الحيوي.

وبحسب التقرير، تقوم خطة البنتاغون على تقليص مخاطر الزوارق السريعة والألغام والصواريخ الإيرانية، في وقت كثفت فيه الولايات المتحدة عملياتها العسكرية فوق المضيق ومعه، مع بحث خيارات إضافية لتعزيز أمن العبور البحري. كما أشارت تقارير أخرى إلى أن واشنطن تدرس إرسال مزيد من القطع البحرية لتأمين الممر ومنع اتساع خطر التعطيل.

وأضافت الصحيفة أن جهود تأمين الملاحة في مضيق هرمز قد تستغرق أسابيع، في ظل تعقيد التهديدات المرتبطة بالألغام والهجمات على السفن. ويأتي ذلك بينما تؤكد تقارير دولية أن إيران عطلت بالفعل حركة الشحن في المضيق ورفعت مستوى الخطر على إمدادات الطاقة العالمية.

ويُنظر إلى هذا التصعيد الأميركي على أنه جزء من محاولة أوسع لإعادة فتح الممر البحري الحيوي وتثبيت حرية الملاحة، بعدما تسبب التوتر العسكري في الخليج باضطراب كبير في أسواق النفط والغاز ورفع المخاوف من أزمة طاقة أوسع.
Advertisement
Advertisement
