واشنطن تصعّد في هرمز.. أباتشي لتدمير الزوارق وخطة لتحييد الألغام والصواريخ

كشفت " " نقلا عن مسؤولين أميركيين أن تستخدم مروحيات "أباتشي" في عمليات تستهدف الزوارق في مضيق هرمز، ضمن تحرك عسكري متسارع يهدف إلى الحد من التهديدات التي تواجه الملاحة في هذا الممر البحري الحيوي.



وبحسب التقرير، تقوم خطة على تقليص مخاطر الزوارق السريعة والألغام والصواريخ الإيرانية، في وقت كثفت فيه عملياتها العسكرية فوق المضيق ومعه، مع بحث خيارات إضافية لتعزيز أمن العبور البحري. كما أشارت تقارير أخرى إلى أن واشنطن تدرس إرسال مزيد من القطع البحرية لتأمين الممر ومنع اتساع خطر التعطيل.



وأضافت الصحيفة أن جهود تأمين الملاحة في مضيق هرمز قد تستغرق أسابيع، في ظل تعقيد التهديدات المرتبطة بالألغام والهجمات على السفن. ويأتي ذلك بينما تؤكد تقارير دولية أن عطلت بالفعل حركة الشحن في المضيق ورفعت مستوى الخطر على إمدادات الطاقة العالمية.



ويُنظر إلى هذا التصعيد الأميركي على أنه جزء من محاولة أوسع لإعادة فتح الممر البحري الحيوي وتثبيت حرية الملاحة، بعدما تسبب التوتر العسكري في باضطراب كبير في أسواق ورفع المخاوف من أزمة طاقة أوسع.

