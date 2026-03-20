إسرائيل تقصف جنوب سوريا.. بعد استهداف مدنيين من الدروز

أعلن المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي أن الجيش نفذ خلال الليل غارات استهدفت بنى تحتية ومقار قيادة ووسائل قتالية تابعة للقوات في جنوب البلاد، قائلا أن ذلك جاء ردا على الاعتداءات التي طالت مواطنين في محافظة .

وقال أدرعي إن الجيش الإسرائيلي "لن يسمح بالمساس بالدروز في "، مؤكدا أن ستواصل التحرك على هذا الأساس، مع متابعة التطورات الميدانية في الجنوب السوري "وفق تعليمات المستوى السياسي".