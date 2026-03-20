عربي-دولي

طهران تحذر دول المنطقة.. وانتقاد حاد للرياض

Lebanon 24
20-03-2026 | 02:32
طهران تحذر دول المنطقة.. وانتقاد حاد للرياض
طهران تحذر دول المنطقة.. وانتقاد حاد للرياض photos 0
صعّدت إيران لهجتها تجاه دول المنطقة، مطالبة إياها بالتحرك سريعا لمنع الولايات المتحدة وإسرائيل من استخدام أراضيها أو منشآتها في أي عمل عسكري ضدها، محذرة من أن أي طرف يسهّل ذلك سيُنظر إليه باعتباره شريكا في العدوان.

وجاء الموقف الإيراني ردا على تصريحات وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، التي هاجم فيها طهران بشدة، مؤكدا أن دول الخليج لن تقبل "الابتزاز"، وأن أي تصعيد إيراني سيُقابل بتصعيد مماثل، مع اتهامه إيران بمواصلة استهداف مواقع مدنية والتذرع بالوجود الأمريكي لتبرير هجماتها.

وفي هذا السياق، وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي كلام بن فرحان بأنه "غير منصف" و"أحادي الجانب"، معتبرا أنه لا ينسجم مع مقاربة مسؤولة إزاء التطورات الخطيرة في المنطقة.

وقال بقائي إن جذور الأزمة الحالية تعود، من وجهة نظر طهران، إلى الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، متهما الطرفين بالاستفادة من قواعد وإمكانات عسكرية موجودة في دول المنطقة لتخطيط وتنفيذ هجمات ضد بلاده. كما شدد على أن الدول التي تستضيف هذه القواعد تتحمل مسؤولية قانونية وسياسية إذا استُخدمت أراضيها في الاعتداء على إيران.

وأكد المسؤول الإيراني أن بلاده تتمسك بحقها في الدفاع عن نفسها وفق ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، معربا عن أمله في أن تبادر دول الجوار إلى منع استغلال أراضيها في الصراع، وألا تسمح، بحسب تعبيره، بتوسيع الانقسامات داخل المنطقة.
مواضيع ذات صلة
الاتحاد الأوروبي: هجمات إيران على دول المنطقة غير مبررة وعلى طهران التوقف عن الضربات العشوائية
lebanon 24
Lebanon24
20/03/2026 12:52:40 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إيراني: استهداف قاعة رياضية جنوب شرق طهران
lebanon 24
Lebanon24
20/03/2026 12:52:40 Lebanon 24 Lebanon 24
القيادة المركزية الأميركية: مزاعم عراقجي باستخدامنا مسيرات لمهاجمة دول الخليج وإلقاء اللوم على طهران كذب
lebanon 24
Lebanon24
20/03/2026 12:52:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية المصري يلتقي أمين عام مجلس التعاون الخليجي بالرياض ويحذر من التداعيات الكارثية لاستمرار وتيرة التصعيد العسكري بالمنطقة
lebanon 24
Lebanon24
20/03/2026 12:52:40 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:34 | 2026-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:30 | 2026-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:24 | 2026-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:18 | 2026-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:57 | 2026-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:13 | 2026-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:30 | 2026-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:23 | 2026-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:55 | 2026-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
17:00 | 2026-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
06:34 | 2026-03-20
Lebanon24
06:30 | 2026-03-20
Lebanon24
06:24 | 2026-03-20
Lebanon24
06:18 | 2026-03-20
Lebanon24
05:57 | 2026-03-20
Lebanon24
05:48 | 2026-03-20
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
19:43 | 2026-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
