طهران تحذر دول المنطقة.. وانتقاد حاد للرياض

صعّدت لهجتها تجاه دول المنطقة، مطالبة إياها بالتحرك سريعا لمنع وإسرائيل من استخدام أراضيها أو منشآتها في أي عمل عسكري ضدها، محذرة من أن أي طرف يسهّل ذلك سيُنظر إليه باعتباره شريكا في العدوان.



وجاء الموقف ردا على تصريحات السعودي الأمير فيصل بن فرحان، التي هاجم فيها بشدة، مؤكدا أن دول لن تقبل "الابتزاز"، وأن أي تصعيد إيراني سيُقابل بتصعيد مماثل، مع اتهامه إيران بمواصلة استهداف مواقع مدنية والتذرع بالوجود الأمريكي لتبرير هجماتها.



وفي هذا السياق، وصف المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي كلام بن فرحان بأنه "غير منصف" و"أحادي الجانب"، معتبرا أنه لا ينسجم مع مقاربة مسؤولة إزاء التطورات الخطيرة في المنطقة.



وقال بقائي إن جذور الأزمة الحالية تعود، من وجهة نظر طهران، إلى الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، متهما الطرفين بالاستفادة من قواعد وإمكانات عسكرية موجودة في دول المنطقة لتخطيط وتنفيذ هجمات ضد بلاده. كما شدد على أن الدول التي تستضيف هذه القواعد تتحمل مسؤولية قانونية وسياسية إذا استُخدمت أراضيها في الاعتداء على إيران.



وأكد المسؤول الإيراني أن بلاده تتمسك بحقها في الدفاع عن نفسها وفق ميثاق والقانون الدولي، معربا عن أمله في أن تبادر دول الجوار إلى منع استغلال أراضيها في الصراع، وألا تسمح، بحسب تعبيره، بتوسيع الانقسامات داخل المنطقة.

