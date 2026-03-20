إقتصاد

تحرك دولي حول هرمز.. 6 دول تعلن استعدادها لدعم الملاحة الآمنة

Lebanon 24
20-03-2026 | 02:38
تحرك دولي حول هرمز.. 6 دول تعلن استعدادها لدعم الملاحة الآمنة
أعلنت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان، في بيان مشترك، استعدادها للمشاركة في "الجهود المناسبة" الرامية إلى ضمان العبور الآمن عبر مضيق هرمز، في ظل التصعيد المتواصل الذي يهدد حركة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية. كما صدر بيان مشابه شمل أيضا كندا، بحسب "رويترز".

وأدانت الدول الموقعة الهجمات الإيرانية على السفن التجارية والبنى المدنية في الخليج، مطالبة بوقف فوري للاعتداءات على منشآت النفط والغاز، ومشددة على أن حرية الملاحة تبقى ركنا أساسيا في القانون الدولي ولا يجوز المساس بها.

وأكدت هذه الدول أنها ستتحرك أيضا لدعم استقرار أسواق الطاقة، عبر مساندة الخطوات الرامية إلى زيادة الإمدادات والحد من تداعيات الأزمة على الاقتصاد العالمي، إلى جانب مساعدة الدول الأكثر تضررا من خلال الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.

ويأتي هذا الموقف بالتزامن مع زيارة رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي إلى الولايات المتحدة، حيث أكدت أن طوكيو ستتعامل بصراحة مع واشنطن بشأن حدود ما يمكن أن تقوم به في ملف هرمز، انطلاقا من القيود القانونية والدستورية التي تحكم أي تحرك عسكري ياباني خارج البلاد. وكانت قد أوضحت قبل أيام أن اليابان لا تخطط حاليا لإرسال مهمة مرافقة بحرية إلى المضيق.

وفي المقابل، كشفت تقارير أن إيران تدرس فرض رسوم عبور على السفن التي تمر عبر مضيق هرمز، في خطوة تعكس سعي طهران إلى تكريس سيطرة أكبر على هذا الممر الحيوي الذي يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط والغاز العالمية.

كما عبّر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته عن ثقته بأن الحلفاء سيتحركون بما يخدم المصلحة المشتركة، في وقت يتزايد فيه الضغط الغربي لإعادة فتح المضيق سريعا ومنع استمرار اضطراب التجارة والطاقة على مستوى العالم.
ماكرون: نحاول إيجاد الظروف المناسبة لتأمين حركة الملاحة في مضيق هرمز
موانئ أبوظبي: نتوقع انخفاضا في عدد السفن الوافدة مع تراجع حركة الملاحة في هرمز
القيادة المركزية الأميركية: دمرنا أهدافا بحرية إيرانية تهدد الملاحة الدولية في مضيق هرمز
وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين: عمليات تأمين الملاحة في مضيق هرمز قد تستغرق أسابيع
