الملك سلمان: السعودية في "عز ورفعة"

شدد العاهل السعودي على أن في "عز ورفعة".وكتب تدوينة عبر حسابه في إكس قائلا:" نحمد الله سبحانه وتعالى أن أكرمنا بإتمام صيام شهر المبارك وقيامه، ونسأل الله أن يديم علينا أمننا واستقرارنا، وأن يحفظ أبطالنا البواسل على الثغور والحدود في مختلف القطاعات العسكرية والمدنية، وكل عام وأنتم بخير، وبلادنا في عز ورفعة".وكان الملك ، أكد في وقت سابق أن السعودية بذلت جهوداً حثيثةً لدعم السلام في العالم، ومنها المواقف التي اتخذتها تجاه الأحداث المؤسفة التي تمر بها منطقتنا، ويأتي ذلك امتداداً لنهج الثابت في احتواء الأزمات، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، والعالم.وأضاف الملك سلمان في كلمة بمناسبة حلول عيد الفطر ألقاها نيابة عنه سلمان الدوسري، السعودي: نحمد الله تعالى على ما تنعم به بلادنا من نعم كثيرة، ومن أهمها العناية بالحرمين الشريفين، وخدمة قاصديهما، حيث سخرنا جميع إمكاناتنا للقيام بهذا الواجب، ونؤكد أن جهودنا مستمرة لتوفير كل ما يلزم لخدمة ضيوف الرحمن وراحتهم والحفاظ على أمنهم، فذلك نهج راسخ تسير عليه هذه الدولة المباركة منذ نشأتها".