حفاظا على حيادها.. سريلانكا ترفض طلبا أميركيا لاستخدام أراضيها في الحرب

رفض رئيس سريلانكا السماح بتمركز طائرتين حربيتين أميركيتين على أراضي بلاده خلال شهر آذار الجاري، حفاظا على حياد في الصراع الدائر في .وقال اليوم الجمعة أمام : "طلبت إعادة نشر طائرتين حربيتين مزودتين بثمانية صواريخ مضادة للسفن من قاعدة في جيبوتي إلى مطار ماتالا الدولي (جنوبي سريلانكا) في الفترة من 4 إلى 8 آذار". وأضاف الرئيس: "رفضنا ذلك".