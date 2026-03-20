Advertisement

الحرس الثوري يعلن "الموجة 67".. صواريخ ومسيّرات استهدفت قواعد أمريكية ومواقع إسرائيلية

20-03-2026 | 04:59
الحرس الثوري يعلن الموجة 67.. صواريخ ومسيّرات استهدفت قواعد أمريكية ومواقع إسرائيلية
أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ "الموجة السابعة والستين" من عملية "الوعد الصادق 4" فجر الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، مؤكدا أن الهجوم نُفذ تحت شعار "يا صاحب الزمان أدركني"، وقال إنه جاء إهداء إلى العميد علي محمد نائيني وشقيقه.

وبحسب البيان، شملت الضربات مواقع تمركز القوات الأميركية ومعداتها الرادارية في المنطقة، إلى جانب بنى تحتية عسكرية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك عبر إطلاق صواريخ ثقيلة وأسراب من الطائرات المسيّرة.

وأشار الحرس الثوري إلى أن الهجوم استهدف قاعدة "علي السالم" وقيادة الطائرات المسيّرة التابعة للقوة الجوية الفضائية، إضافة إلى حظائر صيانة الطائرات ومستودعات الدعم والمعدات ومراكز عمليات قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة، فضلا عن رادارات الإنذار المبكر الخاصة بالدفاع الصاروخي ومواقع انتشار القوات الأميركية في "قاعدة الوفا".

وأضاف أن العملية نُفذت باستخدام منظومات صاروخية بعيدة ومتوسطة المدى تعمل بالوقود الصلب والسائل، مع التأكيد على أنها أصابت أهدافها بدقة عالية.

كما قال البيان إن الهجوم طال أيضا مراكز أقمار صناعية ورادارات وأنظمة دفاع تابعة لإسرائيل في شمال ووسط وجنوب الأراضي المحتلة.

وختم الحرس الثوري بيانه برسائل تصعيدية ضد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معتبرا أن الدخول في ساحة المواجهة لا يعني الهزيمة، بل إن النصر بات قريبا، وفق تعبيره.
Advertisement
الحرس الثوري الإيراني: الموجة 9 من الوعد الصادق 4 استهدفت مواقع بالأراضي المحتلة والقواعد الأميركية بالمنطقة
الحرس الثوري: إطلاق الموجة 37 من عملية الوعد الصادق بصواريخ استهدفت قواعد في أربيل والأسطول الخامس
الحرس الثوري الإيراني: الموجة 51 من عملياتنا استهدفت قاعدة الخرج بصواريخ تعمل بالوقود الصلب والسائل
الحرس الثوري الإيراني: الموجة الـ66 من عملية الوعد الصادق استهدفت مواقع عسكرية ومواقع دعم لوجيستي
