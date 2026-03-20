طهران تؤكد مقتل الجنرال إسماعيل أحمدي مسؤول الاستخبارات في الباسيج

أعلن إعلام إيراني اليوم الجمعة مقتل الجنرال مسؤول الاستخبارات في الباسيج.



وتعد قوات "الباسيج" مجموعة تطوعية تابعة للحرس الثوري ، تتولى مهام فرض الأمن الداخلي، وقمع ، وحشد المدنيين دعماً للنظام.



"الباسيج" هي أحد الفروع الخمسة التابعة للحرس الثوري، وتعمل على غرار ، وتتمتع بحضور ظاهر وميداني، وينصب تركيزها على الشأن الداخلي.



ويشير اسم "الباسيج" - الذي يعني بالفارسية "التعبئة" - إلى مجموعة من المتطوعين الذين يستقطبون من شتى أنحاء البلاد.









