"الطاقة الدولية" تقترح خطوات لتخفيف أزمة النفط.. العمل من المنزل وتقليص السفر

عرضت ، الجمعة، حزمة إجراءات عاجلة لتخفيف أثر ارتفاع أسعار على المستهلكين، داعية الحكومات والشركات والأسر إلى تبني خطوات عملية تخفف الطلب على الوقود في ظل الاضطراب الحاد في الأسواق.



وأوضحت الوكالة أن من بين أبرز المقترحات تشجيع العمل من المنزل حيثما أمكن، وخفض السرعات على الطرق السريعة بما لا يقل عن 10 كيلومترات في الساعة، وتجنب السفر جوا عندما تتوفر بدائل أخرى للنقل.



وقالت الوكالة إن هذه الخطوات تأتي كإجراءات سريعة وملموسة يمكن أن تساعد في تخفيف الأعباء عن المستهلكين بعد القفزة الأخيرة في أسعار الطاقة، وذلك بالتوازي مع التحركات الحكومية الرامية إلى احتواء تداعيات الأزمة.



وفي هذا السياق، أكد المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول أن الوكالة أطلقت أخيرا أكبر عملية سحب في تاريخها من مخزونات الطوارئ النفطية، مشيرا إلى أنه يجري اتصالات مع حكومات رئيسية ومن كبار المنتجين والمستهلكين للطاقة ضمن مساعٍ دبلوماسية لاحتواء الأزمة.



وكانت وكالة الطاقة الدولية قد وافقت هذا الشهر على سحب قياسي بلغ 400 مليون برميل من الاحتياطات الاستراتيجية، مع مساهمة بالحصة الأكبر، في محاولة للحد من آثار الحرب على واضطراب الإمدادات العالمية.

