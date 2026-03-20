إقتصاد
"الطاقة الدولية" تقترح خطوات لتخفيف أزمة النفط.. العمل من المنزل وتقليص السفر
Lebanon 24
20-03-2026
|
05:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
عرضت
وكالة الطاقة الدولية
، الجمعة، حزمة إجراءات عاجلة لتخفيف أثر ارتفاع أسعار
النفط
على المستهلكين، داعية الحكومات والشركات والأسر إلى تبني خطوات عملية تخفف الطلب على الوقود في ظل الاضطراب الحاد في الأسواق.
وأوضحت الوكالة أن من بين أبرز المقترحات تشجيع العمل من المنزل حيثما أمكن، وخفض السرعات على الطرق السريعة بما لا يقل عن 10 كيلومترات في الساعة، وتجنب السفر جوا عندما تتوفر بدائل أخرى للنقل.
وقالت الوكالة إن هذه الخطوات تأتي كإجراءات سريعة وملموسة يمكن أن تساعد في تخفيف الأعباء عن المستهلكين بعد القفزة الأخيرة في أسعار الطاقة، وذلك بالتوازي مع التحركات الحكومية الرامية إلى احتواء تداعيات الأزمة.
وفي هذا السياق، أكد المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول أن الوكالة أطلقت أخيرا أكبر عملية سحب في تاريخها من مخزونات الطوارئ النفطية، مشيرا إلى أنه يجري اتصالات مع حكومات رئيسية ومن كبار المنتجين والمستهلكين للطاقة ضمن مساعٍ دبلوماسية لاحتواء الأزمة.
وكانت وكالة الطاقة الدولية قد وافقت هذا الشهر على سحب قياسي بلغ 400 مليون برميل من الاحتياطات الاستراتيجية، مع مساهمة
الولايات المتحدة
بالحصة الأكبر، في محاولة للحد من آثار الحرب
الأمريكية
الإسرائيلية
على
إيران
واضطراب الإمدادات العالمية.
مواضيع ذات صلة
وكالة الطاقة الدولية توصي بالعمل من المنزل لتخفيف ضغط أسعار النفط
Lebanon 24
وكالة الطاقة الدولية توصي بالعمل من المنزل لتخفيف ضغط أسعار النفط
20/03/2026 20:52:55
20/03/2026 20:52:55
Lebanon 24
Lebanon 24
مصر تقرر تقليص ساعات عمل المحال ضمن خطة لمواجهة أزمة الطاقة
Lebanon 24
مصر تقرر تقليص ساعات عمل المحال ضمن خطة لمواجهة أزمة الطاقة
20/03/2026 20:52:55
20/03/2026 20:52:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أزمة الطاقة تتفاقم.. تحذيرات من عمالقة النفط لترامب
Lebanon 24
أزمة الطاقة تتفاقم.. تحذيرات من عمالقة النفط لترامب
20/03/2026 20:52:55
20/03/2026 20:52:55
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة الطاقة الدولية: أكثر من 400 مليون برميل من احتياطيات النفط ستتدفق للأسواق قريباً
Lebanon 24
وكالة الطاقة الدولية: أكثر من 400 مليون برميل من احتياطيات النفط ستتدفق للأسواق قريباً
20/03/2026 20:52:55
20/03/2026 20:52:55
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
هذه خطة إسرائيل لضرب "قيادة إيران".. "هآرتس" تتحدث عنها
Lebanon 24
هذه خطة إسرائيل لضرب "قيادة إيران".. "هآرتس" تتحدث عنها
14:00 | 2026-03-20
20/03/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤولون أميركيون: إيران قد تستطيع إبقاء مضيق هرمز مغلقا من شهر إلى 6 أشهر
Lebanon 24
مسؤولون أميركيون: إيران قد تستطيع إبقاء مضيق هرمز مغلقا من شهر إلى 6 أشهر
13:55 | 2026-03-20
20/03/2026 01:55:28
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا تبلغ نتنياهو قبل حرب إيران؟ قناة إسرائيلية تُعلن
Lebanon 24
ماذا تبلغ نتنياهو قبل حرب إيران؟ قناة إسرائيلية تُعلن
13:00 | 2026-03-20
20/03/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة جديدة من مجتبى خامنئي.. لم يظهر وهذا ما قاله
Lebanon 24
رسالة جديدة من مجتبى خامنئي.. لم يظهر وهذا ما قاله
12:59 | 2026-03-20
20/03/2026 12:59:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أوضاع المنطقة بين أمير قطر ورئيس الإمارات
Lebanon 24
أوضاع المنطقة بين أمير قطر ورئيس الإمارات
12:58 | 2026-03-20
20/03/2026 12:58:28
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
إتّصالات تحذيريّة... ودعوة إلى إخلاء المنازل
Lebanon 24
إتّصالات تحذيريّة... ودعوة إلى إخلاء المنازل
16:23 | 2026-03-19
19/03/2026 04:23:15
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكالية بسبب "البطاطا"
Lebanon 24
إشكالية بسبب "البطاطا"
02:45 | 2026-03-20
20/03/2026 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 20 عاماً من الزواج... إنفصال ممثلة شهيرة جدّاً عن زوجها المنتج السينمائيّ
Lebanon 24
بعد 20 عاماً من الزواج... إنفصال ممثلة شهيرة جدّاً عن زوجها المنتج السينمائيّ
14:55 | 2026-03-19
19/03/2026 02:55:19
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان.. رئيس بلدية يتلقى "اتصالاً إسرائيلياً للإخلاء"
Lebanon 24
في لبنان.. رئيس بلدية يتلقى "اتصالاً إسرائيلياً للإخلاء"
12:26 | 2026-03-20
20/03/2026 12:26:50
Lebanon 24
Lebanon 24
خطة كبيرة وهادئة.. أميركا تستعد لانتزاع أهم أوراق إيران الاستراتيجية
Lebanon 24
خطة كبيرة وهادئة.. أميركا تستعد لانتزاع أهم أوراق إيران الاستراتيجية
17:00 | 2026-03-19
19/03/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي
14:00 | 2026-03-20
هذه خطة إسرائيل لضرب "قيادة إيران".. "هآرتس" تتحدث عنها
13:55 | 2026-03-20
مسؤولون أميركيون: إيران قد تستطيع إبقاء مضيق هرمز مغلقا من شهر إلى 6 أشهر
13:00 | 2026-03-20
ماذا تبلغ نتنياهو قبل حرب إيران؟ قناة إسرائيلية تُعلن
12:59 | 2026-03-20
رسالة جديدة من مجتبى خامنئي.. لم يظهر وهذا ما قاله
12:58 | 2026-03-20
أوضاع المنطقة بين أمير قطر ورئيس الإمارات
11:19 | 2026-03-20
ترمب يخرج عن طوره بوجه "الناتو": أنتم جبناء.. ولن ننسى مواقفكم!
فيديو
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
02:40 | 2026-03-20
20/03/2026 20:52:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
Lebanon 24
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
04:34 | 2026-03-19
20/03/2026 20:52:55
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف شقة في زقاق البلاط
Lebanon 24
استهداف شقة في زقاق البلاط
19:43 | 2026-03-17
20/03/2026 20:52:55
Lebanon 24
Lebanon 24
