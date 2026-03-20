Najib Mikati
دول أوروبية جديدة تنضم إلى تصنيف الحرس الثوري إرهابياً

Lebanon 24
20-03-2026 | 05:48
دول أوروبية جديدة تنضم إلى تصنيف الحرس الثوري إرهابياً
أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن عددا إضافيا من الدول انضم إلى مسار تصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"، في خطوة تأتي ضمن الضغوط الغربية المتزايدة على طهران. لكن المعطيات المنشورة أوروبيا تشير إلى أن المسألة تتعلق أساسا بانضمام دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى قرار أوروبي سبق أن وضع الحرس الثوري على لائحة الإرهاب.

وبحسب البيان الإسرائيلي، فإن الدول المعنية هي أيسلندا ومولدوفا والبوسنة والهرسك والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية وليختنشتاين. غير أن بيانات المتابعة الأوروبية أظهرت أيضا انضمام ألبانيا وأوكرانيا إلى الموقف نفسه، ما يعني أن العدد الفعلي للدول التي أعلنت مواءمة قرارها مع الاتحاد الأوروبي يتجاوز الست دول المذكورة في الصياغة الإسرائيلية.

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد قرر في 19 شباط 2026 إدراج الحرس الثوري الإيراني رسميا على لائحة الإرهاب الأوروبية، بما يشمل تجميد الأصول وحظر إتاحة الأموال أو الموارد الاقتصادية له داخل دول الاتحاد.

Advertisement
