عربي-دولي

هل بدأت أميركا "معركة السيطرة على هرمز"؟

Lebanon 24
20-03-2026 | 08:00
هل بدأت أميركا معركة السيطرة على هرمز؟
هل بدأت أميركا معركة السيطرة على هرمز؟
كشفت "وول ستريت جورنال" أن الولايات المتحدة وحلفاءها صعّدوا عملياتهم العسكرية الهادفة إلى إعادة فتح مضيق هرمز، عبر حملة جوية وبحرية متعددة المراحل تستهدف تقليص الخطر الذي تشكله الزوارق الإيرانية المسلحة والألغام والصواريخ المنتشرة في محيط الممر الحيوي.

وبحسب الصحيفة، دفعت واشنطن بطائرات هجومية من طراز "A-10 وورثوغ" ومروحيات "أباتشي" إلى الجبهة الجنوبية، حيث تُستخدم طائرات "A-10" لضرب الزوارق الهجومية السريعة في المضيق، فيما انضمت الأباتشي إلى العمليات القتالية في المنطقة. وكان رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كاين قد أكد هذه المشاركة خلال إفادة صحافية في البنتاغون.

وتهدف الخطة الأميركية، وفق التقرير، إلى خفض المخاطر التي أوقفت الملاحة منذ أوائل آذار، على أن تتيح لاحقا إرسال سفن حربية أميركية عبر المضيق ومرافقة السفن التجارية الداخلة إلى الخليج والخارجة منه، لكن مسؤولين أميركيين يقرّون بأن تأمين الممر بشكل كامل قد يستغرق أسابيع.

وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن الحملة أدت بالفعل إلى تدمير أكثر من 120 قطعة بحرية إيرانية، إلا أن طهران ما زالت تحتفظ بزوارق مخبأة وصواريخ كروز وألغام بحرية قادرة على مواصلة تعطيل الملاحة، ما يفسّر صعوبة إعادة فتح المضيق بسرعة.

ويكتسب هذا التصعيد أهمية استثنائية لأن مضيق هرمز يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط العالمية، فيما أدى تعطله إلى تجاوز أسعار النفط حاجز 100 دولار للبرميل، بحسب "وول ستريت جورنال"، وسط ضغوط اقتصادية متزايدة على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وفي موازاة ذلك، كانت الصحيفة قد نقلت قبل أيام عن البنتاغون أنه لا توجد أوامر حالية بعد لمرافقة السفن التجارية داخل المضيق، رغم تأكيد القيادة العسكرية أن هذا الخيار يبقى مطروحا إذا صدر التكليف السياسي بذلك.

وتشن الولايات المتحدة غارات جوية على قواعد وبطاريات صواريخ كروز شديدة التحصين تابعة للحرس الثوري الإيراني، والتي تشرف على الدفاع عن المضيق بالتعاون مع البحرية الإيرانية التي تمتلك أسطولًا خاصًا بها من الزوارق الهجومية. وقد أسفرت هذه الغارات عن إلحاق أضرار أو تدمير أكثر من 120 سفينة حربية إيرانية، حسبما صرح وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث يوم الخميس.

وعلى الرغم من الضربات، لا يزال يُعتقد أن إيران تمتلك مخزونًا هائلًا من الألغام، وصواريخ كروز على شاحنات، ومئات القوارب غير المتضررة في منشآت مخفية مع أنفاق محفورة بعمق على طول الساحل وعلى الجزر، حسبما قال فرزين نديمي، الخبير في الدفاعات الإيرانية في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى.

واكتسب استعادة السيطرة على المضيق أهمية ملحة جديدة يوم الخميس، حيث بدأت إيران بوضع خطط للسماح بمرور سفن مختارة، في حين يدرس البرلمان الإيراني قانونًا لفرض رسوم عبور.

وقد أثار ذلك احتمال أن تستغل إيران موقعها لعقد صفقات مع الدول التي تحتاج إلى النفط والغاز وغيرهما من السلع المنتجة في منطقة الخليج العربي.

وقال داني سيترينوفيتش، الباحث في الأمن القومي بالمجلس الأطلسي، وهو مركز أبحاث في واشنطن: "يخلق هذا عمليًا شكلًا من أشكال الاعتماد المتبادل القسري: فقد تجد الدول التي تسعى للوصول إلى طاقة الخليج نفسها مضطرة إلى التنازل لإيران، سواء بشكل مباشر أم غير مباشر".

وأضاف في منشور على موقع X: "حتى بعد انتهاء القتال، هناك شك حقيقي في أن هذه الديناميكية ستتغير جذريًا".

وقال مايكل كونيل، وهو محلل شؤون إيران في مركز التحليلات البحرية، وهو مركز أبحاث في واشنطن، إن مضيق هرمز، الذي يبلغ عرضه 24 ميلًا فقط في أضيق نقطة فيه، هو مساحة ضيقة للغاية لدرجة أنه يمكن إطلاق صواريخ كروز من على بعد مئات الأميال ولا تزال تصيب السفن التي تمر عبره.

وأضاف كونيل: "إن خفض مستوى التهديد إلى الحد الذي يسمح للسفن باستئناف عبور المضيق أمر ممكن، لكنه يستغرق وقتًا، ومن غير المرجح أن نصل إلى نسبة 100%"، وأضاف: "قد نصل إلى مرحلة تسمح بمرور السفن، ومع ذلك قد تتاح لهم فرصة سانحة".

ولطالما كانت مهمة طائرات الهليكوبتر الهجومية من طراز أباتشي التابعة للجيش الأميركي، والمجهزة بصواريخ هيلفاير، هي ضرب زوارق زرع الألغام الإيرانية من دول الخليج في المنطقة.

وقال كاين إن طائرة A-10 طُورت لتوفير الدعم الجوي القريب للقوات البرية الأميركية، ولكن تم الآن إعادة استخدامها لضرب السفن في البحر. 

ولطالما سعت القوات الجوية إلى إخراج طائرات A-10 من الخدمة لتوفير الأموال اللازمة لتطوير أسلحة أكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية والتي ستكون أكثر فائدة في صراع مع الصين. 

لكن طائرة A-10، المزودة بمدفعها الأمامي عيار 30 ملم وقنابلها المثبتة على الأجنحة، أثبتت جدواها في الحملات الجوية السابقة ضد الحوثيين، والآن ضد أهداف إيرانية في البحر. 

وشاركت طائرة A-10، المزودة بقمرة قيادة مبطنة بالتيتانيوم لحماية الطيار، بشكل رئيس في العمليات القتالية في العراق وأفغانستان. كما استُخدمت أيضًا في مهام بحرية.

ففي ربيع عام 2023، نشرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) طائرات A-10 للمساعدة في دوريات مضيق هرمز ردًا على هجمات إيران على السفن التجارية. وفي فبراير، أجرت طائرات A-10 تدريبات مشتركة مع سفينة حربية ساحلية في المنطقة. (ارم نيوز)
