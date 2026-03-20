اعتراف إسرائيلي.. الصواريخ الإيرانية أصابت مصفاة حيفا

أعلنت شركة "المصافي " المتخصصة في تكرير والبتروكيماويات، اليوم الجمعة، أن هجوماً إيرانياً بالصواريخ استهدف مجمعها في حيفا أمس الخميس، مما ألحق أضراراً ببنية تحتية حيوية مملوكة لطرف ثالث.



وأوضحت الشركة، في بيان نشرته عبر بورصة ، أنها تتوقع استئناف عمليات التشغيل في غضون أيام.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفدت بوقوع الهجوم، فيما نشرت هيئة البث الإسرائيلية صوراً تظهر تصاعد أعمدة دخان كثيفة من محيط المصفاة، مع تأكيدها عدم وجود مخاوف من تسرب مواد خطرة نتيجة الضربة.



