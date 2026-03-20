Najib Mikati
بالأرقام.. صحيفة إسرائيلية تكشف خسائر تل أبيب بسبب الهجمات الصاروخية الإيرانية!

أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بأن القصف الإيراني على إسرائيل خلّف أضرارًا واسعة، تمثّلت في تدمير نحو 9 آلاف مبنى و3 آلاف سيارة، إضافة إلى مقتل 21 شخصًا وإصابة أكثر من 4 آلاف آخرين.

وبحسب الصحيفة، جاءت هذه الخسائر نتيجة الهجمات الصاروخية التي تنفّذها إيران ضد إسرائيل، والتي تصاعدت بشكل ملحوظ خلال الأيام العشرين الماضية من الحرب

ووفقا لصحيفة "هآرتس"، فإن إيران أطلقت نحو 400 صاروخ باتجاه إسرائيل خلال هذه الفترة، فيما قدر الجيش الإسرائيلي العدد بنحو 350 صاروخا.

وتسببت الصواريخ الإيرانية، ومن بينها الصواريخ العنقودية، في أضرار واسعة النطاق طالت مناطق عدة، خاصة في وسط إسرائيل وشمال تل أبيب.

وكانت القنابل العنقودية التي تحملها بعض الصواريخ قد تسببت في اختراق المباني السكنية والبنية التحتية، حيث أظهرت تقارير ميدانية تدمير شقق بالكامل في حين بقيت الشقق المجاورة سليمة تقريبا.

وأشار مسؤولون إسرائيليون إلى أن الهدف من هذه الهجمات ليس تدمير المنازل بقدر ما هو إلحاق أكبر قدر ممكن من الخسائر البشرية.

وبلغ عدد القتلى الإسرائيليين جراء الصواريخ الإيرانية 21 شخصا، بينهم اثنان توفيا في طريقهما إلى الملاجئ، فيما تجاوز عدد المصابين 4 آلاف.

كما تسبب القصف في خلق تعقيدات كبيرة لقوات الإنقاذ، لا سيما مع وجود قنابل غير منفجرة لا تزال تشكل خطرا في مناطق متفرقة، وسط توقعات بأن تستمر جهود تمشيطها لأشهر مقبلة.

وتأتي هذه الخسائر في وقت يواصل فيه حزب الله شن هجمات صاروخية على شمال إسرائيل، حيث أطلق نحو 800 صاروخ منذ انضمامه إلى الحرب، ما أدى إلى أضرار إضافية في الممتلكات والبنية التحتية في المناطق الشمالية. (روسيا اليوم)

