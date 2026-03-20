بالأرقام.. صحيفة إسرائيلية تكشف خسائر تل أبيب بسبب الهجمات الصاروخية الإيرانية!

أفادت صحيفة "هآرتس" بأن القصف على خلّف أضرارًا واسعة، تمثّلت في تدمير نحو 9 آلاف مبنى و3 آلاف سيارة، إضافة إلى مقتل 21 شخصًا وإصابة أكثر من 4 آلاف آخرين.

وبحسب الصحيفة، جاءت هذه الخسائر نتيجة الهجمات الصاروخية التي تنفّذها ضد إسرائيل، والتي تصاعدت بشكل ملحوظ خلال الأيام العشرين الماضية من الحرب

ووفقا لصحيفة "هآرتس"، فإن إيران أطلقت نحو 400 صاروخ باتجاه إسرائيل خلال هذه الفترة، فيما قدر الجيش العدد بنحو 350 صاروخا.وتسببت الصواريخ ، ومن بينها الصواريخ العنقودية، في أضرار واسعة النطاق طالت مناطق عدة، خاصة في وسط إسرائيل وشمال .وكانت القنابل العنقودية التي تحملها بعض الصواريخ قد تسببت في اختراق المباني السكنية والبنية التحتية، حيث أظهرت تقارير ميدانية تدمير شقق بالكامل في حين بقيت الشقق المجاورة سليمة تقريبا.وأشار مسؤولون إسرائيليون إلى أن الهدف من هذه الهجمات ليس تدمير المنازل بقدر ما هو إلحاق أكبر قدر ممكن من الخسائر البشرية.وبلغ عدد القتلى الإسرائيليين جراء الصواريخ الإيرانية 21 شخصا، بينهم اثنان توفيا في طريقهما إلى الملاجئ، فيما تجاوز عدد المصابين 4 آلاف.كما تسبب القصف في خلق تعقيدات كبيرة لقوات الإنقاذ، لا سيما مع وجود قنابل غير منفجرة لا تزال تشكل خطرا في مناطق متفرقة، وسط توقعات بأن تستمر جهود تمشيطها لأشهر مقبلة.وتأتي هذه الخسائر في وقت يواصل فيه شن هجمات صاروخية على شمال إسرائيل، حيث أطلق نحو 800 صاروخ منذ انضمامه إلى الحرب، ما أدى إلى أضرار إضافية في الممتلكات والبنية التحتية في المناطق الشمالية. (روسيا اليوم)