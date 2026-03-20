رفضاً للانخراط في "حرب إيران".. سريلانكا تُغلق أجوائها أمام الصواريخ الأميركية

كشف رئيس سريلانكا، أنورا كومارا ديساناياكي، اليوم الجمعة، عن رفض بلاده طلباً أميركياً لتمركز طائرتين حربيتين على أراضيها خلال الشهر الحالي، مشدداً على تمسك كولومبو بسياسة الحياد تجاه الصراع الدائر في .



وأوضح ديساناياكي أمام أن طلبت إعادة نشر طائرتين مزودتين بثمانية صواريخ مضادة للسفن من قاعدة في جيبوتي إلى مطار ماتالا الدولي جنوب البلاد في الفترة بين 4 و8 اذار، وهو ما قوبل بالرفض.



يأتي هذا الموقف في ظل العملية العسكرية واسعة النطاق التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد منذ 28 شباط الماضي، بذريعة مواجهة التهديدات الصاروخية والنووية.

وقد أسفرت الضربات عن مقتل قادة من الصف الأول في إيران، في مقدمتهم المرشد ، فيما رد بعملية واسعة شملت إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة استهدفت أهدافاً إسرائيلية وقواعد أميركية في دول الجوار.



