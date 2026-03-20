بعد قصف جنوب سوريا… كاتس: لن نسمح لأي جهة بإيذاء الدروز

قال يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، إن لن تسمح للنظام السوري باستغلال الحرب ضد وحزب الله للإضرار بالدروز، وقال إن بلاده ستهاجم بقوة أكبر إذا لزم الأمر.





وأضاف كاتس في بيان، إن "رئيس الوزراء وأنا وجهنا الجيش الإسرائيلي لمهاجمة بنى تحتية تابعة للنظام السوري في منطقة السويداء، وذلك ردا مباشرا على استهداف السكان في جنوب ".





وقال إن "الرسالة إلى النظام السوري واضحة وحاسمة: إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي، ولن تسمح لأي جهة بإيذاء الدروز تحت غطاء الحرب التي نخوضها ضد النظام وضد تنظيم في ".





وتابع: "إذا لزم الأمر – سنهاجم بقوة أكبر. لقد أوضحنا أنا ورئيس الوزراء وحذرنا: من يمس بالدروز في سوريا، وهم إخوة إخواننا الدروز ، سيتعرض للأذى. سنواصل العمل بحزم وقوة في جميع الجبهات من أجل حماية حلفائنا وضمان أمن إسرائيل".







وكان الجيش الإسرائيلي أعلن اليوم الجمعة أنه قصف مواقع للجيش السوري في جنوب سوريا ردا على ما وصفه بـ"الاعتداءات ضد السكان الدروز في منطقة السويداء".

