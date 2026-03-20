بعد قصف جنوب سوريا… كاتس: لن نسمح لأي جهة بإيذاء الدروز

20-03-2026 | 07:10
بعد قصف جنوب سوريا… كاتس: لن نسمح لأي جهة بإيذاء الدروز
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، إن إسرائيل لن تسمح للنظام السوري باستغلال الحرب ضد إيران وحزب الله للإضرار بالدروز، وقال إن بلاده ستهاجم بقوة أكبر إذا لزم الأمر.


وأضاف كاتس في بيان، إن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأنا وجهنا الجيش الإسرائيلي لمهاجمة بنى تحتية تابعة للنظام السوري في منطقة السويداء، وذلك ردا مباشرا على استهداف السكان الدروز في جنوب سوريا".


وقال إن "الرسالة إلى النظام السوري واضحة وحاسمة: إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي، ولن تسمح لأي جهة بإيذاء الدروز تحت غطاء الحرب التي نخوضها ضد النظام الإيراني وضد تنظيم حزب الله في لبنان".


وتابع: "إذا لزم الأمر – سنهاجم بقوة أكبر. لقد أوضحنا أنا ورئيس الوزراء وحذرنا: من يمس بالدروز في سوريا، وهم إخوة إخواننا الدروز في إسرائيل، سيتعرض للأذى. سنواصل العمل بحزم وقوة في جميع الجبهات من أجل حماية حلفائنا وضمان أمن إسرائيل".



وكان الجيش الإسرائيلي أعلن اليوم الجمعة أنه قصف مواقع للجيش السوري في جنوب سوريا ردا على ما وصفه بـ"الاعتداءات ضد السكان الدروز في منطقة السويداء".  
مواضيع ذات صلة
مستشار الأمن القومي العراقي: لن نسمح لأي جماعات باختراق الحدود الإيرانية من أراضينا وتنفيذ أعمال إرهابية
lebanon 24
Lebanon24
20/03/2026 20:55:55 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نسمح للنظام السوري باستغلال حربنا ضد إيران وحزب الله للمس بالدروز وسنهاجمه إن فعل
lebanon 24
Lebanon24
20/03/2026 20:55:55 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل تقصف جنوب سوريا.. بعد استهداف مدنيين من الدروز
lebanon 24
Lebanon24
20/03/2026 20:55:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: نهاجم بنى تحتية للنظام السوري في جنوب سوريا ردا على هجمات ضد السكان الدروز بالسويداء
lebanon 24
Lebanon24
20/03/2026 20:55:55 Lebanon 24 Lebanon 24

Lebanon24
14:00 | 2026-03-20
Lebanon24
13:55 | 2026-03-20
Lebanon24
13:00 | 2026-03-20
Lebanon24
12:59 | 2026-03-20
Lebanon24
12:58 | 2026-03-20
Lebanon24
11:19 | 2026-03-20
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
19:43 | 2026-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
