الشرع: سورية لم تعد "صندوق بريد" وهدفنا إبعادها عن النزاعات

أكد الرئيس السوري أحمد أن انتقلت من كونها "صندوق بريد للقوى المتصارعة" إلى "ساحة مؤثرة باتجاه الاستقرار"، مشدداً خلال كلمة ألقاها عقب أداء صلاة في قصر الشعب بدمشق على العمل لإبعاد البلاد عن أي نزاع يعيد لها الآلام، مع الحفاظ على علاقات متوازنة ووفاق مع الجوار والمجتمع الدولي.



وأعلن الشرع عن موازنة عامة طموحة لعام 2026 تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار، وتتضمن زيادة عامة في الرواتب بنسبة 50%، مع زيادات نوعية لبعض القطاعات التخصصية وصلت إلى 1200%.

وكشف عن تحقيق "فائض في الموازنة" ونمو متسارع في الناتج المحلي الإجمالي، مع رصد أموال لإنهاء ملف مخيمات اللاجئين وتخصيص 3 مليارات دولار لإعادة بناء البنية التحتية في المناطق المتضررة، مدعومة باستثمارات خليجية كبرى.



ميدانياً، وفي ليلة العيد، نفذ جيش عدواناً استهدف مقرات ومستودعات للجيش السوري في المنطقة الجنوبية، بذريعة الرد على ما وصفه بـ"اعتداء طال مواطنين في السويداء".

وهي الذريعة التي رفضتها واعتبرتها تدخلاً سافراً، مؤكدة أن الانتهاكات والتوغلات البرية تعرقل جهود الاستقرار، لا سيما بعد إلغاء لاتفاقية فصل القوات لعام 1974 من طرف واحد.



