الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

ماذا تبلغ نتنياهو قبل حرب إيران؟ قناة إسرائيلية تُعلن

Lebanon 24
20-03-2026 | 13:00
ماذا تبلغ نتنياهو قبل حرب إيران؟ قناة إسرائيلية تُعلن
نشرت القناة السابعة الإسرائيلية تقريراً جديداً كشفت فيه إنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تلقى تقديرات عشية اندلاع الحرب في إيران، تفيد بإمكانية الإطاحة بالنظام الإيراني من خلال عمليات عسكرية قاسية.

وذكرت القناة الإسرائيلية السابعة أنّ "رئيس الموساد دافيد بارنيع عرض أمام المستوى السياسي خلال مناقشات مغلقة وقبل شن الحرب على إيران تقديرات مفادها أن تحقيق الأهداف العملياتية يمكن أن يؤدي إلى تغيير النظام في إيران".

وبحسب ما نقلته القناة عن مصادر في تل أبيب، خلص بارنيع إلى أن تحقيق الأهداف العملياتية في حرب مفترضة ضد إيران، والتي تتمثل أساساً في إلحاق ضرر كبير بقيادة النظام ومؤسساته الحكومية وآليات القمع، يمكن أن "تقوِّض استقرار النظام"، وتفضي إلى تغييره.

وزعم بارنيع خلال المناقشات أنه "بمجرد تقويض النظام الإيراني عسكريًا، ستعرف أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية والأميركية كيفية "تحقيق النتيجة المرجوَّة".

واستند المسؤول الأمني الإسرائيلي في تقديراته إلى أن "الحرب ستحشد ملايين الإيرانيين إلى الشوارع، لدعم حكومة بديلة تملأ الفراغ".

وفي بيان صدر مساء الخميس، عرض رئيس الوزراء نتنياهو الأهداف الرئيسة للحرب على إيران، قائلًا: "نحن نركز على 3 أهداف للعملية: سحق البرنامج النووي الإيراني، وسحق البرنامج الباليستي، وخلق الظروف التي تسمح للشعب الإيراني بتحديد مصيره بيده".

كذلك، استعرض نتنياهو "الإنجازات" التي تحققت حتى الآن، قائلاً: "لا تملك إيران اليوم القدرة على تخصيب اليورانيوم، ولا القدرة على إنتاج الصواريخ الباليستية، سنواصل سحق هذه القدرات، سنسحقها حتى العدم، حتى تصبح رمادًا".

وفي الوقت نفسه، أوضح أنه من السابق لأوانه تحديد كيفية تطور الوضع داخل إيران، قائلاً إنه من المبكِّر التكهن بما إذا كان الشعب الإيراني سيستغل الظروف التي نهيئها له للخروج إلى الشوارع، الأمر يعتمد عليهم وحدهم". (إرم نيوز)


Advertisement
Advertisement
