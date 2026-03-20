عربي-دولي
ماذا تبلغ نتنياهو قبل حرب إيران؟ قناة إسرائيلية تُعلن
Lebanon 24
20-03-2026
|
13:00
نشرت القناة السابعة
الإسرائيلية
تقريراً جديداً كشفت فيه إنّ
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
تلقى تقديرات عشية اندلاع الحرب في
إيران
، تفيد بإمكانية الإطاحة بالنظام
الإيراني
من خلال عمليات عسكرية قاسية.
وذكرت القناة الإسرائيلية السابعة أنّ "رئيس
الموساد
دافيد بارنيع عرض أمام المستوى السياسي خلال مناقشات مغلقة وقبل شن الحرب على إيران تقديرات مفادها أن تحقيق الأهداف العملياتية يمكن أن يؤدي إلى تغيير النظام في إيران".
وبحسب ما نقلته القناة عن مصادر في
تل أبيب
، خلص بارنيع إلى أن تحقيق الأهداف العملياتية في حرب مفترضة ضد إيران، والتي تتمثل أساساً في إلحاق ضرر كبير بقيادة النظام ومؤسساته الحكومية وآليات القمع، يمكن أن "تقوِّض استقرار النظام"، وتفضي إلى تغييره.
وزعم بارنيع خلال المناقشات أنه "بمجرد تقويض النظام الإيراني عسكريًا، ستعرف أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية والأميركية كيفية "تحقيق النتيجة المرجوَّة".
واستند المسؤول الأمني
الإسرائيلي
في تقديراته إلى أن "الحرب ستحشد ملايين الإيرانيين إلى الشوارع، لدعم حكومة بديلة تملأ الفراغ".
وفي بيان صدر مساء الخميس، عرض رئيس الوزراء
نتنياهو
الأهداف الرئيسة للحرب على إيران، قائلًا: "نحن نركز على 3 أهداف للعملية: سحق البرنامج
النووي
الإيراني، وسحق البرنامج الباليستي، وخلق الظروف التي تسمح للشعب الإيراني بتحديد مصيره بيده".
كذلك، استعرض نتنياهو "الإنجازات" التي تحققت حتى الآن، قائلاً: "لا تملك إيران اليوم القدرة على تخصيب اليورانيوم، ولا القدرة على إنتاج الصواريخ الباليستية، سنواصل سحق هذه القدرات، سنسحقها حتى العدم، حتى تصبح رمادًا".
وفي الوقت نفسه، أوضح أنه من السابق لأوانه تحديد كيفية تطور الوضع داخل إيران، قائلاً إنه من المبكِّر التكهن بما إذا كان الشعب الإيراني سيستغل الظروف التي نهيئها له للخروج إلى الشوارع، الأمر يعتمد عليهم وحدهم".
(إرم نيوز)
مواضيع ذات صلة
نتنياهو: التقيت ترامب قبل انتخابه وأبلغني بأن علينا العمل لمنع إيران من امتلاك النووي
Lebanon 24
نتنياهو: التقيت ترامب قبل انتخابه وأبلغني بأن علينا العمل لمنع إيران من امتلاك النووي
20/03/2026 20:56:09
20/03/2026 20:56:09
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا سيعلن ترامب بشأن إيران؟.. صحيفة إسرائيلية تكشف
Lebanon 24
ماذا سيعلن ترامب بشأن إيران؟.. صحيفة إسرائيلية تكشف
20/03/2026 20:56:09
20/03/2026 20:56:09
Lebanon 24
Lebanon 24
روبيو أبلغ عددا محدودا من المشرعين بالهجوم على إيران قبل ساعات من بدئه
Lebanon 24
روبيو أبلغ عددا محدودا من المشرعين بالهجوم على إيران قبل ساعات من بدئه
20/03/2026 20:56:09
20/03/2026 20:56:09
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو وكاتس أصدرا تعليمات للجيش بالقضاء فورا على كبار مسؤولي إيران وحزب الله
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو وكاتس أصدرا تعليمات للجيش بالقضاء فورا على كبار مسؤولي إيران وحزب الله
20/03/2026 20:56:09
20/03/2026 20:56:09
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
هذه خطة إسرائيل لضرب "قيادة إيران".. "هآرتس" تتحدث عنها
Lebanon 24
هذه خطة إسرائيل لضرب "قيادة إيران".. "هآرتس" تتحدث عنها
14:00 | 2026-03-20
20/03/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤولون أميركيون: إيران قد تستطيع إبقاء مضيق هرمز مغلقا من شهر إلى 6 أشهر
Lebanon 24
مسؤولون أميركيون: إيران قد تستطيع إبقاء مضيق هرمز مغلقا من شهر إلى 6 أشهر
13:55 | 2026-03-20
20/03/2026 01:55:28
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة جديدة من مجتبى خامنئي.. لم يظهر وهذا ما قاله
Lebanon 24
رسالة جديدة من مجتبى خامنئي.. لم يظهر وهذا ما قاله
12:59 | 2026-03-20
20/03/2026 12:59:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أوضاع المنطقة بين أمير قطر ورئيس الإمارات
Lebanon 24
أوضاع المنطقة بين أمير قطر ورئيس الإمارات
12:58 | 2026-03-20
20/03/2026 12:58:28
Lebanon 24
Lebanon 24
ترمب يخرج عن طوره بوجه "الناتو": أنتم جبناء.. ولن ننسى مواقفكم!
Lebanon 24
ترمب يخرج عن طوره بوجه "الناتو": أنتم جبناء.. ولن ننسى مواقفكم!
11:19 | 2026-03-20
20/03/2026 11:19:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إتّصالات تحذيريّة... ودعوة إلى إخلاء المنازل
Lebanon 24
إتّصالات تحذيريّة... ودعوة إلى إخلاء المنازل
16:23 | 2026-03-19
19/03/2026 04:23:15
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكالية بسبب "البطاطا"
Lebanon 24
إشكالية بسبب "البطاطا"
02:45 | 2026-03-20
20/03/2026 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 20 عاماً من الزواج... إنفصال ممثلة شهيرة جدّاً عن زوجها المنتج السينمائيّ
Lebanon 24
بعد 20 عاماً من الزواج... إنفصال ممثلة شهيرة جدّاً عن زوجها المنتج السينمائيّ
14:55 | 2026-03-19
19/03/2026 02:55:19
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان.. رئيس بلدية يتلقى "اتصالاً إسرائيلياً للإخلاء"
Lebanon 24
في لبنان.. رئيس بلدية يتلقى "اتصالاً إسرائيلياً للإخلاء"
12:26 | 2026-03-20
20/03/2026 12:26:50
Lebanon 24
Lebanon 24
خطة كبيرة وهادئة.. أميركا تستعد لانتزاع أهم أوراق إيران الاستراتيجية
Lebanon 24
خطة كبيرة وهادئة.. أميركا تستعد لانتزاع أهم أوراق إيران الاستراتيجية
17:00 | 2026-03-19
19/03/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي
14:00 | 2026-03-20
هذه خطة إسرائيل لضرب "قيادة إيران".. "هآرتس" تتحدث عنها
13:55 | 2026-03-20
مسؤولون أميركيون: إيران قد تستطيع إبقاء مضيق هرمز مغلقا من شهر إلى 6 أشهر
12:59 | 2026-03-20
رسالة جديدة من مجتبى خامنئي.. لم يظهر وهذا ما قاله
12:58 | 2026-03-20
أوضاع المنطقة بين أمير قطر ورئيس الإمارات
11:19 | 2026-03-20
ترمب يخرج عن طوره بوجه "الناتو": أنتم جبناء.. ولن ننسى مواقفكم!
11:05 | 2026-03-20
المرشد الأعلى الإيراني يوجه رسالة جديدة لأميركا وإسرائيل
فيديو
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
02:40 | 2026-03-20
20/03/2026 20:56:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
Lebanon 24
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
04:34 | 2026-03-19
20/03/2026 20:56:09
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف شقة في زقاق البلاط
Lebanon 24
استهداف شقة في زقاق البلاط
19:43 | 2026-03-17
20/03/2026 20:56:09
Lebanon 24
Lebanon 24
