ماذا تبلغ نتنياهو قبل حرب إيران؟ قناة إسرائيلية تُعلن

نشرت القناة السابعة تقريراً جديداً كشفت فيه إنّ تلقى تقديرات عشية اندلاع الحرب في ، تفيد بإمكانية الإطاحة بالنظام من خلال عمليات عسكرية قاسية.



وذكرت القناة الإسرائيلية السابعة أنّ "رئيس دافيد بارنيع عرض أمام المستوى السياسي خلال مناقشات مغلقة وقبل شن الحرب على إيران تقديرات مفادها أن تحقيق الأهداف العملياتية يمكن أن يؤدي إلى تغيير النظام في إيران".



وبحسب ما نقلته القناة عن مصادر في ، خلص بارنيع إلى أن تحقيق الأهداف العملياتية في حرب مفترضة ضد إيران، والتي تتمثل أساساً في إلحاق ضرر كبير بقيادة النظام ومؤسساته الحكومية وآليات القمع، يمكن أن "تقوِّض استقرار النظام"، وتفضي إلى تغييره.



وزعم بارنيع خلال المناقشات أنه "بمجرد تقويض النظام الإيراني عسكريًا، ستعرف أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية والأميركية كيفية "تحقيق النتيجة المرجوَّة".



واستند المسؤول الأمني في تقديراته إلى أن "الحرب ستحشد ملايين الإيرانيين إلى الشوارع، لدعم حكومة بديلة تملأ الفراغ".



وفي بيان صدر مساء الخميس، عرض رئيس الوزراء الأهداف الرئيسة للحرب على إيران، قائلًا: "نحن نركز على 3 أهداف للعملية: سحق البرنامج الإيراني، وسحق البرنامج الباليستي، وخلق الظروف التي تسمح للشعب الإيراني بتحديد مصيره بيده".



كذلك، استعرض نتنياهو "الإنجازات" التي تحققت حتى الآن، قائلاً: "لا تملك إيران اليوم القدرة على تخصيب اليورانيوم، ولا القدرة على إنتاج الصواريخ الباليستية، سنواصل سحق هذه القدرات، سنسحقها حتى العدم، حتى تصبح رمادًا".



وفي الوقت نفسه، أوضح أنه من السابق لأوانه تحديد كيفية تطور الوضع داخل إيران، قائلاً إنه من المبكِّر التكهن بما إذا كان الشعب الإيراني سيستغل الظروف التي نهيئها له للخروج إلى الشوارع، الأمر يعتمد عليهم وحدهم". (إرم نيوز)







