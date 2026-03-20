عربي-دولي
هذه خطة إسرائيل لضرب "قيادة إيران".. "هآرتس" تتحدث عنها
Lebanon 24
20-03-2026
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت صحيفة "هآرتس"
الإسرائيلية
تقريراً جديداً تحدثت فيه عن 3 أسباب ستؤدّي إلى إضعاف النظام
الإيراني
لكنّها قد تفضي إلى انهياره سريعاً، وذلك بعد الحملة العسكرية الأميركية والإسرائيلية المستمرة منذ 3 أسابيع، التي بدأت باغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي.
ويقول التقرير إنّ استراتيجية استهداف القادة الإيرانيين لم تنجح في أي حرب سابقة، مستبعدة أن تؤدي في هذه الجولة إلى إنهاء النظام بالكامل، مع إقرارها أنها ستُضعف قدرات النظام التشغيلية بشدة، وستُبطئ عجلة مؤسساته، وستزيد من عزلته الشعبية.
وستتحول عمليات الاغتيال من مجرد تصفية إلى سلاح استراتيجي طويل الأمد، وفق تقدير "هآرتس"، التي تشير في المقابل إلى أن النظام الإيراني سيعتمد على ترقية أفراد أقل كفاءة إلى المناصب القيادية "الشاغرة"، ما يُصعّب على مؤسسات النظام الإيراني العمل بكفاءة طبيعية.
وأولى الفوائد الاستراتيجية لهذه العمليات تكمن في استبدال القادة الأكفاء بخلفاء أضعف، فيما تشير "هآرتس" بذلك إلى خامنئي، الذي كان يُنظر إليه على نطاق واسع كقائد كفء نسبياً، لكنه في عهد آية الله الخميني خلال ثمانينيات القرن الماضي، بدا رئيساً ضعيفاً وسياسياً غير فعّال.
وكان خامنئي أقرب إلى الجيش منه إلى الحرس الثوري، وفشل خلال رئاسته التي امتدّت ثماني سنوات في ترسيخ قاعدة نفوذه الخاصة، على عكس علي أكبر هاشمي رفسنجاني الذي حافظ على علاقات قوية مع الحرس حتى نهاية الحرب
الإيرانية
العراقية
.
وبعد تعيينه مرشداً أعلى عام 1989، طوّر خامنئي مهاراته السياسية وبنى دائرة نفوذه تدريجياً، ليحقق مكانته عبر السياسة الذكية، لكن الأمر يختلف جذرياً مع ابنه مجتبى خامنئي، الذي عُيّن مرشداً أعلى بعد وفاة والده.
ويفتقر مجتبى إلى أي خبرة سياسية رسمية، فلم يشغل منصباً وزارياً أو حكومياً، وعمل دائماً في الخفاء مستغلاً مكانة والده، وهي أسباب تدفع الصحيفة الإسرائيلية إلى توقع أن يُلحق حكمه ضرراً بالغاً بعمل النظام، إذ يتطلب منصب المرشد الأعلى، الذي يفوق أي منصب آخر سلطة، مهارة سياسية هائلة لبناء توافق بين أجهزة النظام المختلفة.
وغالباً ما يحل محل الاغتيال أفراد أكثر محافظة وتشدداً، ما يزيد العداء الشعبي تجاه النظام، ويورد تقرير "هآرتس" مثالاً على ذلك سعيد جليلي الذي كان من المتوقع أن يخلف علي لاريجاني في سكرتارية المجلس الأعلى للأمن القومي.
ويُعرف جليلي بتشدده السياسي، إذ خسر جميع الانتخابات الرئاسية، ويستذكره الرأي العام الإيراني بأدائه الضعيف في المفاوضات النووية مع
أوروبا
بين أعوام 2007-2013، الذي أدى إلى أقسى عقوبات على
إيران
.
ووفقاً للصحيفة يُظهر كبار المسؤولين لامبالاة تامة بحياة المدنيين، كما أثبتت الحرب الإيرانية العراقية، فقد أُرسل جنود دون حماية كافية، واستُخدم أطفال في الـ15 من العمر لإزالة الألغام بوعود الجنة، فيما لم يدفع القادة ثمن أخطائهم، بحسب "هآرتس".
وهنا، تقول الصحيفة: "مكانة (الشهيد) حكر على العامة، أما هم (القادة) فيتمتعون بحياة رغيدة، لكنهم يدركون أنهم أهداف محتملة، فيزداد حذرهم ويُعوق ذلك عملهم".
وفي الجانب الاستخباراتي، يقتنع المسؤولون الإيرانيون أن الموساد يراقبهم بدقة، ما يولّد شكاً وارتياباً يؤثر على أدائهم، إذ تقول "هآرتس" إنه ربما شعر خامنئي الأكبر بالحذر صباح ذلك السبت، اليوم الأول من الحرب في 28 شباط الماضي، فبقي في مخبئه حيث تم اغتياله.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كيف ستردّ إيران على أي "ضربة"؟ هذه سيناريوهات "الهجوم"
Lebanon 24
كيف ستردّ إيران على أي "ضربة"؟ هذه سيناريوهات "الهجوم"
21/03/2026 00:56:12
21/03/2026 00:56:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"يسرائيل هيوم": أميركا أعدّت بنك أهداف لضرب إيران بالتنسيق مع إسرائيل
Lebanon 24
"يسرائيل هيوم": أميركا أعدّت بنك أهداف لضرب إيران بالتنسيق مع إسرائيل
21/03/2026 00:56:12
21/03/2026 00:56:12
Lebanon 24
Lebanon 24
قيادة الحرس الثوري الإيراني لريا نوفوستي: إسرائيل "أخطأت في حساباتها" بمهاجمة إيران
Lebanon 24
قيادة الحرس الثوري الإيراني لريا نوفوستي: إسرائيل "أخطأت في حساباتها" بمهاجمة إيران
21/03/2026 00:56:12
21/03/2026 00:56:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" قد يهاجم إسرائيل.. "يديعوت أحرونوت" تتحدث عن "ضربة"!
Lebanon 24
"حزب الله" قد يهاجم إسرائيل.. "يديعوت أحرونوت" تتحدث عن "ضربة"!
21/03/2026 00:56:12
21/03/2026 00:56:12
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
"غضب داخل بيئة الحزب".. ماذا قال تقرير أميركي؟
Lebanon 24
"غضب داخل بيئة الحزب".. ماذا قال تقرير أميركي؟
17:00 | 2026-03-20
20/03/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: يمكننا إجراء حوار مع إيران لكنني لا أريد وقف إطلاق النار
Lebanon 24
ترامب: يمكننا إجراء حوار مع إيران لكنني لا أريد وقف إطلاق النار
16:17 | 2026-03-20
20/03/2026 04:17:28
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستُرسل أميركا قوات إلى إيران؟ البنتاغون يُلمح ويتحدث
Lebanon 24
هل ستُرسل أميركا قوات إلى إيران؟ البنتاغون يُلمح ويتحدث
15:27 | 2026-03-20
20/03/2026 03:27:04
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران أطلقت حوالى 400 صاروخ باتجاه إسرائيل
Lebanon 24
إيران أطلقت حوالى 400 صاروخ باتجاه إسرائيل
14:52 | 2026-03-20
20/03/2026 02:52:16
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤولون أميركيون: إيران قد تستطيع إبقاء مضيق هرمز مغلقا من شهر إلى 6 أشهر
Lebanon 24
مسؤولون أميركيون: إيران قد تستطيع إبقاء مضيق هرمز مغلقا من شهر إلى 6 أشهر
13:55 | 2026-03-20
20/03/2026 01:55:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إشكالية بسبب "البطاطا"
Lebanon 24
إشكالية بسبب "البطاطا"
02:45 | 2026-03-20
20/03/2026 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان.. رئيس بلدية يتلقى "اتصالاً إسرائيلياً للإخلاء"
Lebanon 24
في لبنان.. رئيس بلدية يتلقى "اتصالاً إسرائيلياً للإخلاء"
12:26 | 2026-03-20
20/03/2026 12:26:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"جاسوس" خطير لإيران.. إسرائيل أوقفته و"معاريف" كشفت هويته
Lebanon 24
"جاسوس" خطير لإيران.. إسرائيل أوقفته و"معاريف" كشفت هويته
05:30 | 2026-03-20
20/03/2026 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
برّي يُلاقي "حزب الله"... لا لمفاوضات مباشرة مع إسرائيل؟
Lebanon 24
برّي يُلاقي "حزب الله"... لا لمفاوضات مباشرة مع إسرائيل؟
06:00 | 2026-03-20
20/03/2026 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير لـ"The Telegraph" يكشف: إيران على حافة الانهيار
Lebanon 24
تقرير لـ"The Telegraph" يكشف: إيران على حافة الانهيار
06:30 | 2026-03-20
20/03/2026 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي
17:00 | 2026-03-20
"غضب داخل بيئة الحزب".. ماذا قال تقرير أميركي؟
16:17 | 2026-03-20
ترامب: يمكننا إجراء حوار مع إيران لكنني لا أريد وقف إطلاق النار
15:27 | 2026-03-20
هل ستُرسل أميركا قوات إلى إيران؟ البنتاغون يُلمح ويتحدث
14:52 | 2026-03-20
إيران أطلقت حوالى 400 صاروخ باتجاه إسرائيل
13:55 | 2026-03-20
مسؤولون أميركيون: إيران قد تستطيع إبقاء مضيق هرمز مغلقا من شهر إلى 6 أشهر
13:00 | 2026-03-20
ماذا تبلغ نتنياهو قبل حرب إيران؟ قناة إسرائيلية تُعلن
فيديو
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
02:40 | 2026-03-20
21/03/2026 00:56:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
Lebanon 24
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
04:34 | 2026-03-19
21/03/2026 00:56:12
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف شقة في زقاق البلاط
Lebanon 24
استهداف شقة في زقاق البلاط
19:43 | 2026-03-17
21/03/2026 00:56:12
Lebanon 24
Lebanon 24
