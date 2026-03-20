عربي-دولي
بسبب حرب إيران.. هذا ما قررته سويسرا
Lebanon 24
20-03-2026
|
07:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
سويسرا
، اليوم الجمعة، أنها لن تصدر تراخيص للشركات لتصدير أسلحة إلى
الولايات المتحدة
بسبب الهجمات المستمرة على
إيران
، مشيرة إلى حيادها.
وذكرت الحكومة في بيان أنه "لا يمكن السماح بتصدير عتاد حربي إلى الدول المنخرطة في الصراع المسلح الدولي مع إيران طوال مدة الصراع".
وأضافت: "لا يمكن حالياً السماح بتصدير عتاد حربي إلى الولايات المتحدة".
ولم تتطرق الحكومة
السويسرية
إلى طبيعة الأسلحة أو العتاد الحربي الذي تم حظر تصديره إلى الولايات المتحدة، كما لم تذكر ما إذا كانت هناك عقود شراء أميركية لعتاد حربي سويسري.
وكانت سويسرا اتخذت قرارات سابقة بعدم تصدير أسلحة إلى
أوكرانيا
، وعدم إعادة تصدير دبابات إلى
الدولة الأوروبية
المنخرطة في صراع مع
روسيا
.
(سكاي نيوز عربية)
