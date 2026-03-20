بسبب حرب إيران.. هذا ما قررته سويسرا

أعلنت ، اليوم الجمعة، أنها لن تصدر تراخيص للشركات لتصدير أسلحة إلى بسبب الهجمات المستمرة على ، مشيرة إلى حيادها.





وذكرت الحكومة في بيان أنه "لا يمكن السماح بتصدير عتاد حربي إلى الدول المنخرطة في الصراع المسلح الدولي مع إيران طوال مدة الصراع".

وأضافت: "لا يمكن حالياً السماح بتصدير عتاد حربي إلى الولايات المتحدة".



ولم تتطرق الحكومة إلى طبيعة الأسلحة أو العتاد الحربي الذي تم حظر تصديره إلى الولايات المتحدة، كما لم تذكر ما إذا كانت هناك عقود شراء أميركية لعتاد حربي سويسري.

وكانت سويسرا اتخذت قرارات سابقة بعدم تصدير أسلحة إلى ، وعدم إعادة تصدير دبابات إلى المنخرطة في صراع مع . (سكاي نيوز عربية)