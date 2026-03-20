عن "نفط إيران" العالق في البحر.. كلام أميركي لافت

قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت اليوم الجمعة إن رفع عن العالق على متن الناقلات سيتيح وصول الإمدادات إلى آسيا في غضون ثلاثة أو أربعة أيام.



وفي وقت سابق أمس الخميس، ذكر وزير الخزانة سكوت بيسنت أمس الخميس أن قد ترفع قريبا العقوبات المفروضة على النفط الإيراني العالق على متن ناقلات في البحر في وقت تسعى فيه إلى كبح ارتفاع الأسعار بسبب إغلاق مضيق هرمز.

وقال رايت في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس "في غضون أيام، في غضون ثلاثة أو أربعة أيام، سيبدأ وصول ذلك النفط إلى الموانئ".

وأشار إلى أن النفط الإيراني المتاح حالياً في عرض البحر يقدَّر بنحو 140 مليون برميل، وهو ما يكفي، لمدة تتراوح بين 10 أيام و14 يوماً من الإمدادات.





يذكر أن سعر خام برنت كان قد قفز إلى أكثر من 119 دولارا للبرميل أمس الخميس، مقتربا من ذروته المسجلة في التاسع من مارس، بعدما ردت هجوم إسرائيلي على حقل غاز رئيسي بتعطيل 17 بالمئة من طاقة قطر للغاز الطبيعي المسال مما تسبب في أضرار سيستغرق إصلاحها ما يصل إلى خمس سنوات.



وقال الرئيس الأميركي إنه طلب من بنيامين نتنياهو عدم تكرار الهجمات على البنية التحتية للطاقة.



كذلك، ذكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن تصرفت بمفردها في الهجوم وإن إيران لم تعد تمتلك القدرة على تخصيب اليورانيوم أو صنع صواريخ باليستية. (سكاي نيوز عربية)