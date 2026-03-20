تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
15
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
7
o
بشري
10
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
إقتصاد
عن "نفط إيران" العالق في البحر.. كلام أميركي لافت
Lebanon 24
20-03-2026
|
08:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت اليوم الجمعة إن رفع
العقوبات
عن
النفط
الإيراني
العالق على متن الناقلات سيتيح وصول الإمدادات إلى آسيا في غضون ثلاثة أو أربعة أيام.
وفي وقت سابق أمس الخميس، ذكر وزير الخزانة سكوت بيسنت أمس الخميس أن
الولايات المتحدة
قد ترفع قريبا العقوبات المفروضة على النفط الإيراني العالق على متن ناقلات في البحر في وقت تسعى فيه
واشنطن
إلى كبح ارتفاع الأسعار بسبب إغلاق
إيران
مضيق هرمز.
وقال رايت في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس "في غضون أيام، في غضون ثلاثة أو أربعة أيام، سيبدأ وصول ذلك النفط إلى الموانئ".
وأشار إلى أن النفط الإيراني المتاح حالياً في عرض البحر يقدَّر بنحو 140 مليون برميل، وهو ما يكفي، لمدة تتراوح بين 10 أيام و14 يوماً من الإمدادات.
يذكر أن سعر خام برنت كان قد قفز إلى أكثر من 119 دولارا للبرميل أمس الخميس، مقتربا من ذروته المسجلة في التاسع من مارس، بعدما ردت
إيران على
هجوم إسرائيلي على حقل غاز رئيسي بتعطيل 17 بالمئة من طاقة قطر للغاز الطبيعي المسال مما تسبب في أضرار سيستغرق إصلاحها ما يصل إلى خمس سنوات.
وقال الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
إنه طلب من
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو عدم تكرار الهجمات على البنية التحتية
الإيرانية
للطاقة.
كذلك، ذكر رئيس الوزراء
الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو إن
إسرائيل
تصرفت بمفردها في الهجوم وإن إيران لم تعد تمتلك القدرة على تخصيب اليورانيوم أو صنع صواريخ باليستية.
(سكاي نيوز عربية)
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24