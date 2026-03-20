عن "نفط إيران" العالق في البحر.. كلام أميركي لافت

A+
A-
قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت اليوم الجمعة إن رفع العقوبات عن النفط الإيراني العالق على متن الناقلات سيتيح وصول الإمدادات إلى آسيا في غضون ثلاثة أو أربعة أيام.
 
 
وفي وقت سابق أمس الخميس، ذكر وزير الخزانة سكوت بيسنت أمس الخميس أن الولايات المتحدة قد ترفع قريبا العقوبات المفروضة على النفط الإيراني العالق على متن ناقلات في البحر في وقت تسعى فيه واشنطن إلى كبح ارتفاع الأسعار بسبب إغلاق إيران مضيق هرمز.
 
وقال رايت في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس "في غضون أيام، في غضون ثلاثة أو أربعة أيام، سيبدأ وصول ذلك النفط إلى الموانئ".
 
وأشار إلى أن النفط الإيراني المتاح حالياً في عرض البحر يقدَّر بنحو 140 مليون برميل، وهو ما يكفي، لمدة تتراوح بين 10 أيام و14 يوماً من الإمدادات.


يذكر أن سعر خام برنت كان قد قفز إلى أكثر من 119 دولارا للبرميل أمس الخميس، مقتربا من ذروته المسجلة في التاسع من مارس، بعدما ردت إيران على هجوم إسرائيلي على حقل غاز رئيسي بتعطيل 17 بالمئة من طاقة قطر للغاز الطبيعي المسال مما تسبب في أضرار سيستغرق إصلاحها ما يصل إلى خمس سنوات.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم تكرار الهجمات على البنية التحتية الإيرانية للطاقة.

كذلك، ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تصرفت بمفردها في الهجوم وإن إيران لم تعد تمتلك القدرة على تخصيب اليورانيوم أو صنع صواريخ باليستية. (سكاي نيوز عربية)
مواضيع ذات صلة
عن النازحين في لبنان.. كلام لافت من متري
lebanon 24
Lebanon24
20/03/2026 20:56:29 Lebanon 24 Lebanon 24
كلام لافت.. هكذا علّق جنبلاط على خطاب قاسم
lebanon 24
Lebanon24
20/03/2026 20:56:29 Lebanon 24 Lebanon 24
أميركا تسمح للدول بشراء النفط الروسي العالق في البحر حتى 11 نيسان
lebanon 24
Lebanon24
20/03/2026 20:56:29 Lebanon 24 Lebanon 24
غياب لافت عن ذكرى الحريري "تفاديا لاي التباس"
lebanon 24
Lebanon24
20/03/2026 20:56:29 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

رئيس الوزراء الإسرائيلي

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الإسرائيلي

سكاي نيوز

إيران على

الإيرانية

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
14:52 | 2026-03-20
Lebanon24
14:00 | 2026-03-20
Lebanon24
13:55 | 2026-03-20
Lebanon24
13:00 | 2026-03-20
Lebanon24
12:59 | 2026-03-20
Lebanon24
12:58 | 2026-03-20
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
19:43 | 2026-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
