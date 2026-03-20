رسميًا.. الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال رئيس هيئة استخبارات وحدة الباسيج في طهران (صورة)

تابع: "هاجم سلاح الجو في وقت سابق من هذا الأسبوع القيادة لوحدة الباسيج في قلب طهران وقضى على قائد الوحدة المدعو غلام رضا وعلى عدد من الكبار الآخرين. يؤكد الجيش الاسرائيلي أنه في هذه الغارة تم ايضا على المدعو أحمدي، الذي شغل منصب رئيس هيئة استخبارات وحدة الباسيج".أضاف: "وفي إطار منصبه لعب أحمدي دورًا مركزيًا في دفع وتنفيذ عمليات إرهابية على يد قوات الباسيج، كما كان مسؤولًا عن فرض النظام العام ومبادي النظام نيابة عن .وفي إطار الاحتجاجات الداخلية التي شهدتها ولا سيما في الفترة الأخيرة مع تصاعدها لعب أحمدي دورًا محوريًا في قيادة عمليات القمع المركزية من خلال استخدام العنف الوحشي والاعتقالات الواسعة وتفعيل القوة ضد متظاهرين مدنيين".ختم: "القضاء عليه إلى جانب القضاء على قائد الوحدة يضاف إلى عشرات القادة الكبار من القوات المسلحة التابعة للنظام الذين تم القضاء عليهم خلال العملية ويعمق أكثر فأكثر الضربة التي لحقت بمنظومات القيادة والسيطرة الأمنية التابعة للنظام".