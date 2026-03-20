Najib Mikati
عربي-دولي

رسميًا.. الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال رئيس هيئة استخبارات وحدة الباسيج في طهران (صورة)

Lebanon 24
20-03-2026 | 09:39
رسميًا.. الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال رئيس هيئة استخبارات وحدة الباسيج في طهران (صورة)
كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس": "الجيش الاسرائيلي قضى على رئيس هيئة استخبارات وحدة الباسيج في طهران". 

تابع: "هاجم سلاح الجو في وقت سابق من هذا الأسبوع القيادة العليا لوحدة الباسيج في قلب طهران وقضى على قائد الوحدة المدعو غلام رضا سليماني وعلى عدد من القادة الكبار الآخرين. يؤكد  الجيش الاسرائيلي أنه في هذه الغارة تم القضاء ايضا على المدعو إسماعيل أحمدي، الذي شغل منصب رئيس هيئة استخبارات وحدة الباسيج".

أضاف: "وفي إطار منصبه لعب أحمدي دورًا مركزيًا في دفع وتنفيذ عمليات إرهابية على يد قوات الباسيج، كما كان مسؤولًا عن فرض النظام العام ومبادي النظام نيابة عن الحرس الثوري.وفي إطار الاحتجاجات الداخلية التي شهدتها إيران ولا سيما في الفترة الأخيرة مع تصاعدها لعب أحمدي دورًا محوريًا في قيادة عمليات القمع المركزية من خلال استخدام العنف  الوحشي والاعتقالات الواسعة وتفعيل القوة ضد متظاهرين مدنيين". 

ختم: "القضاء عليه إلى جانب القضاء على قائد الوحدة يضاف إلى عشرات القادة الكبار من القوات المسلحة التابعة للنظام الإيراني الذين تم القضاء عليهم خلال العملية ويعمق أكثر فأكثر الضربة التي لحقت بمنظومات القيادة والسيطرة الأمنية التابعة للنظام".


مواضيع ذات صلة
هيئة البث عن مصادر: الجيش الإسرائيلي يفحص إذا ما كان رئيس شعبة استخبارات الجيش الإيراني قد اغتيل في طهران
الجيش الإسرائيلي: اغتيال إثنين من كبار مسؤولي الاستخبارات العسكرية الإيرانية في طهران أمس
طهران تؤكد مقتل الجنرال إسماعيل أحمدي مسؤول الاستخبارات في الباسيج
الجيش الإسرائيلي: قضينا على قائد قوات الباسيج في طهران
