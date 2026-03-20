تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
15
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
7
o
بشري
10
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
عربي-دولي
رسميًا.. الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال رئيس هيئة استخبارات وحدة الباسيج في طهران (صورة)
Lebanon 24
20-03-2026
|
09:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس": "الجيش الاسرائيلي قضى على رئيس هيئة استخبارات وحدة الباسيج في
طهران
".
تابع: "هاجم سلاح الجو في وقت سابق من هذا الأسبوع القيادة
العليا
لوحدة الباسيج في قلب طهران وقضى على قائد الوحدة المدعو غلام رضا
سليماني
وعلى عدد من
القادة
الكبار الآخرين. يؤكد الجيش الاسرائيلي أنه في هذه الغارة تم
القضاء
ايضا على المدعو
إسماعيل
أحمدي، الذي شغل منصب رئيس هيئة استخبارات وحدة الباسيج".
أضاف: "وفي إطار منصبه لعب أحمدي دورًا مركزيًا في دفع وتنفيذ عمليات إرهابية على يد قوات الباسيج، كما كان مسؤولًا عن فرض النظام العام ومبادي النظام نيابة عن
الحرس الثوري
.وفي إطار الاحتجاجات الداخلية التي شهدتها
إيران
ولا سيما في الفترة الأخيرة مع تصاعدها لعب أحمدي دورًا محوريًا في قيادة عمليات القمع المركزية من خلال استخدام العنف الوحشي والاعتقالات الواسعة وتفعيل القوة ضد متظاهرين مدنيين".
ختم: "القضاء عليه إلى جانب القضاء على قائد الوحدة يضاف إلى عشرات القادة الكبار من القوات المسلحة التابعة للنظام
الإيراني
الذين تم القضاء عليهم خلال العملية ويعمق أكثر فأكثر الضربة التي لحقت بمنظومات القيادة والسيطرة الأمنية التابعة للنظام".
الحرس الثوري
الإسرائيلي
الإيراني
إسماعيل
إسرائيل
سليماني
القضاء
العليا
تابع
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24