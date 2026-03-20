ترمب يخرج عن طوره بوجه "الناتو": أنتم جبناء.. ولن ننسى مواقفكم!

شنَّ الرئيس الأميركي ، اليوم الجمعة، هجوماً حاداً على قادة (الناتو)، واصفاً إياهم بـ"الجبناء" ومؤكداً أن "لن تنسى" مواقفهم تجاه الحرب المستمرة على .



وانتقد إحجام دول الحلف عن الانخراط العسكري رغم ما اعتبره "مخاطر ضئيلة للغاية"، واصفاً بأنه "نمر من ورق" بدون . وأشار إلى أن الحلفاء ارتكبوا "خطأً فادحاً" وفشلوا في الاختبار، لافتاً إلى أنهم يتذمرون الآن من ارتفاع أسعار بعد أن "حُسمت المعركة عسكرياً".



وفي سياق متصل، كشف ترامب أنه أبلغ رئيس الوزراء كير ستارمر بأن واشنطن لم تعد بحاجة لحاملتي الطائرات اللتين بدأت التفكير في إرسالهما أخيراً، قائلاً: "لا نحتاج لمن ينضم للحروب بعد تحقيق النصر".

يأتي ذلك بعد توضيح ستارمر أمام مجلس العموم بأن مشاركة بلاده اقتصرت على منح إذن باستخدام قواعد عسكرية "لأغراض دفاعية" وحماية الحلفاء، دون المشاركة في الهجوم الأولي.



